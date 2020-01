AlixPartners startet mit drei internen Beförderungen ins neue Jahr: Nicolas Franzwa und Patrick Widmaier steigen zum Managing Director auf, Dr. Philip Bacher wird Mitglied der Geschäftsleitung

München (ots) - Das globale Beratungsunternehmen baut sein Führungsteam im neuenJahr durch drei Beförderungen aus. AlixPartners beruft Nicolas Franzwa undPatrick Widmaier zu Managing Directors und nimmt Dr. Philip Bacher in dieGeschäftsleitung auf. In seiner neuen Position als Managing Director leitetNicolas Franzwa ab sofort die europäische Operations Practice. Patrick Widmaierwird in Düsseldorf im Turnaround- und Restructuring Team neue Aufgabenübernehmen und das Industrial Goods Team in der DACH-Region führen. Mit Dr.Philip Bacher steigt ein international erfahrener Berater aus den Financial andOrganizational Advisory Services in die AlixPartners-Geschäftsleitung auf.Nicolas Franzwa (42) wird in seiner neuen Funktion als Managing Directoreuropäische Unternehmen verstärkt dabei unterstützen, ihre operativen Prozesseso effizient und nachhaltig wie möglich zu gestalten. Der profilierteProduktions- und Automobilexperte ist seit mehr als fünf Jahren beiAlixPartners. Zuvor arbeitete er unter anderem bei Porsche. Franzwa treibt absofort die operative Transformation und Turnarounds von Produktionsstandortenbzw. -fabriken intensiv durch eigene Impulse voran. Mit seinem Team unterstützter bei der Optimierung des Manufacturing Footprints und hilft Klienten aus derAutomobilbranche dabei, sich langfristig profitabel aufzustellen. Dazu gehörenauch Verhandlungen mit Sozialpartnern für Interessenausgleiche. DerDiplomkaufmann hat einen Masterabschluss der Universität Mannheim und Universityof Wales.Patrick Widmaier (47) hat im Laufe seiner über 20-jährigen Management- undBeraterkarriere mit Station bei der SCHWING Gruppe als CFO und CRO zahlreicheUnternehmen in komplexen Transformations-, Restrukturierungs- undTurnaround-Situationen be- und geleitet. In der Rolle als CFO, CRO oder COO warer an zahlreichen internationalen Projekten in Europa, in den USA, in Brasilienund in China beteiligt. Erfolgreiche Transformationsprogramme in den SektorenIndustrie- und Konsumgüter, Gesundheitswesen und Handel belegen seine breiteFunktional- und Branchenexpertise. In seiner neuen Position als ManagingDirector fokussiert sich Widmaier auf komplexe Turnarounds imIndustriegütergeschäft und übernimmt zusätzlich Verantwortung für den Ausbau desTRS-Bereichs in EMEA. Patrick Widmaier ist Diplomkaufmann mit Abschluss an derUniversität Duisburg-Essen.Dr. Philip Bacher (40) arbeitet seit 15 Jahren als Berater, Interim-Manager,Rechtsanwalt oder Monitor mit internationalen Unternehmen und Finanzinstitutenan Fragen effektiver Governance, Corporate Organization, Transformation undTransaktionen. Zudem befasst er sich präventiv wie reaktiv mit Risikomanagement,Managerhaftung und Compliance gerade in den Bereichen Korruption und Geldwäsche.Aufbauend auf seiner Arbeit mit Top-Führungskräften und Aufsichtsräten ist erCo-Autor der AlixPartners Aufsichtsratsstudie. Als neues Mitglied derGeschäftsleitung wird er die Beratung von AlixPartners vor allem im CFO- undGeneral Counsel-Umfeld in den Bereichen Governance und Target Operating Modelsfortentwickeln. Der promovierte Jurist und Diplom-Kaufmann hat Abschlüsse derUniversitäten in München, Paris-Assas und Hagen."Wir freuen uns sehr, dass mit Nicolas Franzwa, Patrick Widmaier und Dr. PhilipBacher gleich drei Top-Berater das Führungsteam von AlixPartners in neuenFunktionen verstärken. Ihre Beförderungen unterstreicht unseren Anspruch in denBranchen, auf denen der größte Veränderungsdruck lastet, optimal aufgestellt zusein", sagt Andreas Rüter, Deutschland-Chef von AlixPartners.Über AlixPartnersDie global agierende Beratung AlixPartners steht für die ergebnisorientierteUnterstützung namhafter Mandanten bei zeitkritischen und komplexenTransformations- und Ertragssteigerungsprogrammen. TiefgreifendeBranchenexpertise und funktionale Kompetenz sowie die Kenntnis der Hebelerfolgreicher Restrukturierungen ermöglichen es AlixPartners, den Wandel vonGroß- und mittelständischen Unternehmen zielgerichtet zu begleiten.Vom "manager magazin" und der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Management &Beratung (WGMB) wurde AlixPartners 2018 als bestes Beratungsunternehmen imBereich Restrukturierung & Transformation ausgezeichnet. Mit etwa 1.600Mitarbeitern ist AlixPartners weltweit in mehr als 25 Büros vertreten.AlixPartners-Berater arbeiten an herausfordernden Projekten, die die Zukunft vonUnternehmen maßgeblich beeinflussen, oft in kritischen Situationen, bei denenviel auf dem Spiel steht - when it really matters.www.alixpartners.comPressekontakt:LoeschHundLiepold Kommunikation GmbHSabina HowackerT +49. (0) 89 - 720187 - 18alixpartners@lhlk.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58857/4486206OTS: AlixPartnersOriginal-Content von: AlixPartners, übermittelt durch news aktuell