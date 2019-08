AlixPartners baut mit Thomas Stephan Expertise im Financial-Services-Bereich weiter aus (FOTO)

München (ots) -Das global tätige Beratungsunternehmen verstärkt sein Team mitThomas Stephan als erfahrenem Senior Director.Das Financial-Services-Team der globalen Beratung wuchs zum Juli2019 mit Thomas Stephan um einen profilierten Experten im Bereichdigitaler und operationaler Transformation der Finanzindustrie. DerDiplom-Ingenieur und -Kaufmann, der nun bei AlixPartners als SeniorDirector tätig ist, verfügt über mehr als 20 Jahre internationalerErfahrung im Bereich Banking. Dabei war Thomas Stephan sowohl aufIndustrie- als auch auf Beratungsseite tätig, zuletzt als Head ITWealth Management & Advisory bei der Bank Julius Bär. Zuvorverantwortete er unter anderem als Transition Principal bei HewlettPackard die strategische Entwicklung der gesamten EMEA-Region undübernahm bei Barclaycard Germany und Barclays Wealth UK verschiedeneManagement-Positionen. Mehr als zehn Jahre war Thomas Stephanaußerdem bei der Unternehmensberatung Accenture tätig. Er verfügtüber herausragende strategische und operative Kompetenzen.Schwerpunkte seiner Expertise liegen in Transformation, Outsourcing,M&A sowie IT-Enterprise-Architektur und Interimsmanagement."Die Digitalisierung der Finanzindustrie stellt die gesamteBranche vor signifikante Herausforderungen. Neue Technologien,verschärfte Regulatorik, Kostendruck und die wachsende internationaleVernetzung erfordern ein Umdenken von Unternehmen und Institutionen",sagt Andreas Rüter, Deutschland-Chef von AlixPartners. "Unser neuerSenior Director Thomas Stephan vereint außerordentliches Fachwissenüber IT- und Transformationsprozesse mit einer mehr als 20-jährigenKenntnis der Finanzindustrie. Ich freue mich, dass wir mit seinemWechsel zu AlixPartners diese Bereiche weiter ausbauen können. Zielunseres kontinuierlich wachsenden Financial-Services-Teams ist es,Unternehmen bestmöglich zu unterstützen, proaktiv auf aktuelleHerausforderungen und strukturelle Umbrüche zu reagieren."Über AlixPartnersDie global agierende Beratung AlixPartners steht für dieergebnisorientierte Unterstützung namhafter Mandanten beizeitkritischen und komplexen Transformations- undErtragssteigerungsprogrammen. Tiefgreifende Branchenexpertise undfunktionale Kompetenz sowie die Kenntnis der Hebel erfolgreicherRestrukturierungen ermöglichen es AlixPartners, den Wandel von Groß-und mittelständischen Unternehmen zielgerichtet zu begleiten.Vom "manager magazin" und der Wissenschaftlichen Gesellschaft fürManagement & Beratung (WGMB) wurde AlixPartners 2018 als bestesBeratungsunternehmen im Bereich Restrukturierung & Transformationausgezeichnet. Mit etwa 1.600 Mitarbeitern ist AlixPartners weltweitin mehr als 25 Büros vertreten. AlixPartners-Berater arbeiten anherausfordernden Projekten, die die Zukunft von Unternehmenmaßgeblich beeinflussen, oft in kritischen Situationen, bei denenviel auf dem Spiel steht - when it really matters.www.alixpartners.comPressekontakt:LoeschHundLiepold Kommunikation GmbHSabina HowackerT +49. (0)89. 7201 87 -18; alixpartners@lhlk.deOriginal-Content von: AlixPartners, übermittelt durch news aktuell