"AlixPartners Home-Delivery Shopping Survey 2019": 53% der deutschen Online-Shopper machen ihre Kaufentscheidung von kostenloser Lieferung abhängig

München (ots) -- Nur jeder vierte deutsche Konsument hat bereits onlineLebensmittel eingekauft. Deutschland rangiert damit weit hinterChina mit 57%, UK mit 44%, USA und Japan mit je 41%- Anteil der Konsumenten, die mindestens einmal pro Woche onlineeinkaufen, um sich Produkte nach Hause liefern zu lassen, steigt2019 von 14% auf 20%- Schnell, kostenlos und bequem: 82% der deutschen Konsumentenwählen Online-Shopping-Anbieter gezielt anhand von verfügbarenLieferoptionen aus- 57% sind bereit, für Lieferungen von Lebensmitteln noch amgleichen Tag vier Euro oder mehr je Zustellung zu bezahlen- Jeder dritte Kunde (77%) plant, Bestellungen in der Filialeselbst abzuholen, um Lieferkosten zu vermeiden und Warenschneller zu erhaltenIn Deutschland erwirtschaftete der Online-Handel im vergangenenJahr allein im B2C-Segment Umsätze in Höhe von ca. 62 Mrd. Euro. Dasentspricht einem Wachstum von rund 5% gegenüber 2017. Trotz derenormen Zuwächse belasten die Logistik- und Retourenkosten weiterhindie Margen der Händler. So machen 53% der deutschen Konsumenten ihreOnline-Kaufentscheidung zu einem erheblichen Teil von der Möglichkeitder kostenlosen Lieferung und Rückgabe abhängig. Damit zählen dieDeutschen neben den US-Amerikanern (72%) und den Briten (57%) bei denLieferkonditionen im weltweiten Vergleich zu den anspruchsvollstenOnline-Kunden.Zudem erwarten hierzulande die Konsumenten, dass diese kostenlosenLieferungen innerhalb von höchstens drei Tagen am vereinbarten Orteintreffen. In den USA, Großbritannien und Japan liegt dieLiefertoleranz dagegen bei mehr als vier Tagen. 82% der deutschenKonsumenten - und damit mehr als in allen anderen vier untersuchtenMärkten der Studie - wählen ihre bevorzugten E-Commerce-Anbietergezielt anhand der verfügbaren Lieferoptionen aus. Die Möglichkeitzur Lieferung am gleichen Tag ist für fast 40% der deutschen Kundenein wichtiges Auswahlkriterium für ein bestimmtesOnline-Shopping-Angebot.Besonders wichtig sind zudem verlässliche und kurzeLieferzeitfenster. 47% der deutschen Konsumenten erwarten, dassdieses bei der Lieferung von großen und sperrigen Gütern bei maximalzwei Stunden liegt. Der Anteil der deutschen Konsumenten, diebeabsichtigen, Online-Bestellungen auch in der Filiale abzuholen, umWaren schneller zu erhalten und Versandkosten zu vermeiden, wächstgegenüber 2018 von 72% auf 77%. Jedoch haben nur 60% der Kunden, diediese Option im vergangenen Jahr in Anspruch nahmen, damit guteErfahrungen gemacht.Das sind einige zentrale Ergebnisse der aktuellen "Home DeliveryShopping Survey 2019" der globalen Unternehmensberatung AlixPartners.Für diese wurden 1.005 deutsche Verbraucher und 5.016 Verbraucherweltweit (USA, UK, China und Japan) befragt. "Kunden erwarten heuteLieferoptionen, die ihren Lebensumständen entsprechen. FürOnline-Händler steigen damit nicht nur die Anforderungen an dieLogistik. Dabei liegen die durchschnittlichen Kosten pro Lieferungschon heute bei ca. 4,80 Euro", erläutert Peter Heckmann, ManagingDirector bei AlixPartners in Düsseldorf. "Unternehmen, die ihreLogistikangebote nicht weiter ausdifferenzieren, droht einVerdrängungswettbewerb. Hier brechen Kunden ihre Online-Käufe ab undwechseln zu Angeboten mit flexiblerer, schnellerer und im Zweifelauch kostenloser Lieferung."Online-Einkauf von Lebensmitteln in Deutschland weiterhinschwierigDie aktuelle Umfrage belegt: Online-Kunden in Deutschland kaufenneben Bekleidung und Schuhen (64%), Büchern (47%) und Elektronik(43%) zunehmend große und sperrige Produkte wie Möbel und Fahrräder.Bei Lebensmitteln bleiben sie jedoch weiterhin skeptisch. In China,Großbritannien, den USA und Japan zählen Lebensmittel dagegen bereitszu den fünf wichtigsten Produktkategorien im E-Commerce. Während inChina schon 57% der Konsumenten Lebensmittel im Internet einkaufen,macht das in Deutschland erst jeder Vierte. Damit stehen imHeimatland der Discounter und genossenschaftlich organisiertenSupermärkte Lebensmittel als Produktkategorie noch immer ganz am Endeder Wunschliste. Als Hauptgrund geben 54% der Kunden ihre Bedenkenbezüglich Qualität und Frische der Waren beim Online-Einkauf an. DieHandelskonzerne und ihre Logistikpartner sind hier aufgefordert,innovative Ansätze zu entwickeln, um hohe Lieferkosten zu vermeidensowie eine optimale Qualität zu gewährleisten. Für den Versand vonLebensmitteln noch am gleichen Tag sind 57% der Konsumenten bereit,vier Euro oder mehr je Zustellung zu bezahlen - bei großen undsperrigen Produkten ist diese Zahlungsbereitschaft sogar bei 84% derKunden vorhanden.Stationäre Lieferstruktur wird zum Wettbewerbsvorteil gegenüberPure PlayernFür den Online-Handel gewinnen zunehmend dezentrale Warenlager,City-Hubs und die Filiale an Bedeutung, um den wachsendenKundenanforderungen gerecht zu werden. Die Zweigstellen ermöglichenhier stationären Händlern einen Wettbewerbsvorteil, um Wachstum imOnline-Handel zu generieren. Deutschland hat mit insgesamt über12.000 Supermärkten und ca. 16.000 Discountern ein enges Filialnetzmit der Möglichkeit der Nutzung als dezentrale Waren- undZustelllager für den Online-Handel. Die Filialen liegen oft inBestlagen, somit nah am Kunden und können so kürzeste Lieferzeitenermöglichen sowie Zustellkosten senken. "Die meistenOnline-Bestellungen erfolgen an Werktagen erst nach 19 Uhr. Um kurzeund verlässliche Lieferzeiten zu gewährleisten, sollten dieLadenlokale gezielt als dezentrale Versand- und Abholzentren nachLadenschluss genutzt werden. Das senkt auch die Kosten fürExpresszustellungen erheblich", so Heckmann.Unternehmen stehen jedoch trotz dieser strukturellen Optionen vormassiv wachsenden Anforderungen an die Produktsegmentierung und dieSteuerung der Logistik. Beliebte Produkte können nah am Kundenvorgehalten und innerhalb weniger Stunden geliefert werden.Zentralwarenlager decken das weitere Produktangebot ab und bietenflexible Lieferoptionen, zu denen zunehmend auch die Abholung aus derFiliale zählt. "Die letzte Meile zum Kunden entscheidet über dasQualitätsempfinden und die Kundenbindung beim Online-Einkauf. Hiersteigt der Optimierungs- und Veränderungsdruck für dieE-Commerce-Anbieter und ihre Logistikpartner enorm - nicht nur durchdie geplanten regulatorischen Eingriffe der Regierung bei denPaketdiensten. Zudem entstehen kurz vor dem Eintreffen beim Kundendie meisten Fehler und gleichzeitig auch die höchsten Lieferkosten.Grund genug, hier gezielt über neue Wege zum Kunden nachzudenken", sodas Fazit von Heckmann.Über die StudieDas "AlixPartners Home Delivery Shopping Survey 2019" basiert aufder Online-Befragung eines deutschlandweiten Samples von 1.005 Kundenüber alle Regionen, demografischen Faktoren und Einkommenslevelhinweg. Dabei wurden die Einkaufsgewohnheiten, Erfahrungen undWünsche beim Online-Shopping abgefragt. Diese wurden mitEntwicklungen in den USA, Großbritannien, China und Japanabgeglichen, um so weitere Einsichten in Konsumentengewohnheiten zugewinnen und aufkommende Trends im Bereich des Home Delivery Shoppingfrühzeitig zu erkennen.Über AlixPartnersDie global agierende Beratung AlixPartners steht für dieergebnisorientierte Unterstützung namhafter Mandanten beizeitkritischen und komplexen Transformations- undErtragssteigerungsprogrammen. Tiefgreifende Branchenexpertise undfunktionale Kompetenz sowie die Kenntnis der Hebel erfolgreicherRestrukturierungen ermöglichen es AlixPartners, den Wandel von Groß-und mittelständischen Unternehmen zielgerichtet zu begleiten.Vom "manager magazin" und der WGMB wurde AlixPartners 2018 alsbestes Beratungsunternehmen im Bereich Restrukturierung &Transformation ausgezeichnet. Mit etwa 1.600 Mitarbeitern istAlixPartners weltweit in mehr als 25 Büros vertreten.AlixPartners-Berater arbeiten an herausfordernden Projekten, die dieZukunft von Unternehmen maßgeblich beeinflussen, oft in kritischenSituationen, bei denen viel auf dem Spiel steht - when it reallymatters.www.alixpartners.comPressekontakt:LoeschHundLiepold Kommunikation GmbHRoberto FreibergerT +49. (0)30. 4000 652-12; alixpartners@lhlk.deOriginal-Content von: AlixPartners, übermittelt durch news aktuell