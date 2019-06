AlixPartners Global Aerospace & Defense Industry Outlook 2019: Nach Rekordwachstum: Luftfahrtindustrie steuert weltweit auf Turbulenzen zu

München (ots) -- 2018 erzielten die Top-100-Unternehmen der Luftfahrtindustriemit 8,6% die höchste Wachstumsrate des Jahrzehnts und eineanhaltend hohe Rentabilität- Zunehmend negative makroökonomische Faktoren, Anspannungen inder Lieferkette und Digitalisierung machen Anpassung vonGeschäftsmodellen und Wertschöpfungsketten notwendig- Weitere Konsolidierung der Branche prognostiziert- Wiederherstellen des Verbrauchervertrauens nach der737-MAX-Krise stellt die Branche vor zusätzliche strategischeHerausforderungen- Massive Investitionen in umweltfreundliche Antriebstechnologienund autonomes Fliegen erforderlichIm vergangenen Jahr verzeichnete die Luftfahrt- undVerteidigungsindustrie (A&D) weltweit Rekorde bei den Auslieferungen,dem Wachstum und der Rentabilität. Demnach erwirtschafteten die Top100 der börsennotierten A&D-Unternehmen 2018 eine Umsatzsteigerungvon 8,6%. Das entspricht der höchsten jährlichen Wachstumsrate deslaufenden Jahrzehnts. Dabei verbuchten die Hersteller eindurchschnittliches Wachstum von 9,9% und die Zulieferer immerhin7,6%. Der Anstieg ist überwiegend auf höhere Produktionsraten beiVerkehrsflugzeugen zurückzuführen. Allein Boeing und Airbus liefertenim vergangenen Jahr 1.606 Verkehrsflugzeuge aus, ein Plus von 8%gegenüber 2017. Auch die Profitabilität liegt mit 10,6% aufEBIT-Basis auf einem anhaltend hohen Niveau (2017: 10,4%). Zudemkonnten die Airlines die Passagier- und Frachtraten hoch halten.Das sind einige der zentralen Ergebnisse des aktuellen "GlobalAerospace & Defense Industry Outlook 2019" der globalenUnternehmensberatung AlixPartners. Die Studie basiert auf einerumfassenden Analyse von öffentlichen sowie proprietären Quellen. Siewurde in diesem Jahr bereits zum zwölften Mal durchgeführt.Gesamte Branche steht vor HerausforderungenTrotz des Rekordjahres 2018 steuert die Luftfahrtindustrie auferhebliche wirtschaftliche Turbulenzen zu. Bereits jetzt wirkt sichdie 737-MAX-Krise negativ auf Boeing und die gesamte Zuliefererketteim Luftfahrtbereich aus: Das Vertrauen der Verbraucher ist aktuellerschüttert. Dies könnte auch zu neuen Anforderungen an dieSicherheitszertifizierungen und damit zu enormen strukturellenHerausforderungen für die Branche führen. Nicht zuletzt, so dieStudie, bietet die Krise eine unvorhergesehene Markteintrittsoptionfür einen dritten großen Akteur, wie beispielsweise die CommercialAircraft Corporation of China (Comac).Vor allem Fluggesellschaften geraten immer stärker unter Druck. Sowerden sich geopolitische Risiken sowie steigende Arbeits- undTreibstoffkosten im laufenden Jahr sichtbar auf die Umsätze undMargen der Unternehmen auswirken. Dies spiegelt sich auch in derjüngsten Korrektur der Gewinnprognose der International Air TransportAssociation (IATA) für 2019 wider: Diese wurde um ganze 20% gesenkt.Ein weiterer Grund für das Ende der goldenen Jahre der Brancheliegt in der zunehmenden Fragilität und Komplexität der Lieferkettenauf der Herstellerseite von Verkehrsflugzeugen. Ein verlangsamter undvolatiler globaler Handel unterstützt diese Entwicklung. Insbesonderesind dabei die Bereiche Kabine, Triebwerk und Flugzeugstrukturbetroffen. Zusätzlich steigt das Bewusstsein von Industrie undVerbrauchern für das Thema Nachhaltigkeit. Dies macht Investitionenin die Entwicklung von umweltfreundlichen Antriebs- und autonomenFlugtechnologien notwendig, um für die Zukunft gerüstet zu sein."Sowohl hausgemachte Probleme wie die 737-MAX-Krise oder der sichweiter verstärkende Kostendruck, aber auch makroökonomischeRahmenbedingungen und weitere drohende regulatorische Umweltvorgabenleiten gerade eine fundamentale Veränderung der Luftfahrtindustrieweltweit ein. Besonders kleinere Airlines werden die Auswirkungendeutlich spüren. Deshalb ist eine Konsolidierung der Branche durchÜbernahmen, Fusionen, aber auch Marktaustritte eher kurz- alsmittelfristig zu erwarten", kommentiert Dr. Stefan Ohl, Head ofAerospace & Defense Deutschland bei AlixPartners, die Ergebnisse derStudie. "Für Hersteller wie Zulieferer steht die Wiederherstellungdes Verbrauchervertrauens und die Absicherung der fragilenLieferketten an oberster Stelle. Zudem müssen die Unternehmenerhebliche Investitionen in digitale und umweltfreundlicheTechnologien schultern, um die notwendige Veränderung der Branchemitzugestalten und eine proaktive Transformation einzuleiten."Kostendruck für Airlines nimmt zu und wird den Trend zu M&AverstärkenIm Vergleich zu 2018 zeigt die AlixPartners-Studie bereits für daslaufende Jahr, dass sich die durchschnittliche Rentabilität derMarktteilnehmer im Airline-Bereich von 5,8% (2018) aufvoraussichtlich 5,0% verringern wird - ein anhaltender Trend seit2016, als die durchschnittliche EBIT-Marge noch 8,5% betrug. Währenddas durchschnittliche Umsatzwachstum der Fluglinien 2018 noch aufeinem Rekordwert von 8% lag, geht die Studie für 2019 von einemRückgang auf 7% aus. Internationaler Wachstumstreiber bleibtweiterhin der nordamerikanische Markt. Dieser weist bereits einefortgeschrittene Konsolidierung auf und bietet somit bessereEinnahmemöglichkeiten für Airlines.Im europäischen Markt haben im vergangenen Jahr mit flybmi,Primera Air, Germania Fluggesellschaft und WOW Air namhafte Anbieterden Markt aufgrund des ansteigenden Kostendrucks insolvenzbedingtverlassen. Zudem prognostiziert die Studie eine fortschreitendeKonsolidierung des europäischen Airline-Marktes durch weitereMarktaustritte und Übernahmen kleinerer Player.Strategisch bieten insbesondere M&A-Aktivitäten Fluggesellschaftendie Möglichkeit, die durch den Kostendruck verlorenen Gewinnmargenwiederzugewinnen. Die jüngsten Angebote für Air Transat und WestJetAirlines in Kanada könnten den Beginn einer weiteren Konsolidierungin anderen Regionen markieren sowie größere Transaktionen in Europaund den USA einleiten.Bei den Herstellern prägen Airbus und Boeing 2018 als Duopolweiterhin die BrancheBei der Analyse der Performance und Wertsteigerung derinternationalen Marktakteure auf Basis der Kenngröße Cashflow Returnon Invested Capital (CFRIC) liegen die Zulieferer und Hersteller imvergangenen Jahr fast gleich auf und teilen sich die Plätze der 20Top-Performer mit elf bzw. neun Unternehmen beinahe zu gleichenTeilen auf. Boeing überholt mit einem Wert von 23% Dassault Aviationund steht damit auf Platz 1 der internationalen Top-Performer.Dassault belegt mit 18% Platz 2 vor AeroVironment, das mit einemCFRIC von 14% auf dem dritten Rang liegt. Das Gros derTop-20-Unternehmen kommt aus den USA (zwölf). Europa ist mit fünfUnternehmen in der Spitzengruppe vertreten.Trotz der mittelfristig schwierigen strukturellenRahmenbedingungen prognostiziert die AlixPartners-Studie, dass sichdie globale Passagierflugzeugflotte in den nächsten zwei Jahrzehntenaufgrund des weiterhin wachsenden Luftverkehrs nahezu verdoppelnwird. Dies würde einer Flotte von ca. 40.300 Maschinen entsprechenund liegt vor allem an dem erwarteten signifikanten Wachstum derasiatischen Märkte. Dort sind Sicherheits- sowie Umweltbedenkendeutlich weniger ausgeprägt als in Europa.Mit dem Ausstieg von Bombardier aus dem Segment fürMittelstreckenjets durch den Verkauf der C-Serie an Airbus und derVeräußerung des Q400 war der Markt 2018 vor allem von den beidenMarktführern Airbus und Boeing geprägt. Dazu trug auch die Übernahmevon Embraer durch Boeing bei. Das US-amerikanische Unternehmen undEuropas führender Luftfahrtkonzern teilen sich die Auslieferungen2018 weitgehend untereinander auf und konnten eine Steigerung derProfitabilität auf EBIT-Basis auf 9% (Airbus) bzw. 13% (Boeing)realisieren.Im sogenannten Narrowbody-Segment (d. h. Verkehrsflugzeuge mit nureinem Kabinengang) führt der Rekord-Auftragsbestand zu einerVorlaufzeit von derzeit neun Jahren bis zur Auslieferung. ImGegensatz dazu sind die Auftragsbestände bei den großenWidebody-Maschinen mit mindestens zwei Kabinengängen über alleAnbieter hinweg mit einer Lieferzeit von durchschnittlich 5,6 Jahrenauf dem niedrigsten Stand seit 2010. Nach Berechnungen vonAlixPartners wird sich die Produktion bei ca. 400 Großraummaschinenpro Jahr stabilisieren, falls es nicht noch zu zusätzlichenStornierungen von Fluglinien aus dem Nahen Osten kommt.Digitale Revolution des A&D-Sektors hat begonnenNeben der Lösung der strukturellen Herausforderungen liegt derFokus auf der Digitalisierung der Branche. So können dieInvestitionen in digitale Geschäftsmodelle und -technologien dazubeitragen, dass Unternehmen dem Wettbewerb einen Schritt voraus sind,indem sie die Bedürfnisse der Kunden und der Öffentlichkeit durchdigitale Strategien besser antizipieren. "Die Entwicklung undImplementierung digitaler Plattformen wie Skywise von Airbus oderBoeings AnalytX setzt sich immer stärker bei Fluggesellschaftendurch, da sie den Nutzern klare Vorteile durch die Analyse großerDatenmengen bringt und sie dabei unterstützt, sowohl die Kosten zusenken als auch die Verfügbarkeit des Fluggeräts zu optimieren unddamit den Umsatz nachhaltig zu erhöhen", so das Fazit von Ohl. "Diedigitale Transformation der Geschäftsprozesse ist für die OEMs, ihreZulieferer, aber auch die Airlines und die Unternehmen im BereichAviation Services ein wichtiger Schritt hin zu neuenGeschäftsmodellen, um so noch näher an den Endkunden zu rücken."Über AlixPartnersDie global agierende Beratung AlixPartners steht für dieergebnisorientierte Unterstützung namhafter Mandanten beizeitkritischen und komplexen Transformations- undErtragssteigerungsprogrammen. 