"AlixPartners Defense Study 2019": Europäische Verteidigungsindustrie schwankt zwischen Konkurrenz und Konsolidierung

München (ots) -- Wachstumstrend bei europäischen Verteidigungshaushalten setztsich fort- Deutschland befand sich 2018 mit Ausgaben von 42 Mrd. Euro(umgerechnet 50 Mrd. US-Dollar) unter den zehn Ländern mit dengrößten Verteidigungsbudgets weltweit- Ausgaben stiegen 2018 in Europa um 2,6% im Vergleich zum Vorjahr- Rückgang des Exportgeschäfts - besonders im Binnenmarkt - stellteuropäische Industrie vor zusätzliche Herausforderungen- Gleichzeitig weitere Konsolidierung der Branche prognostiziert- Profitabilität zum ersten Mal knapp an der 10%-Grenze- Erstmals erfüllen sieben Staaten das NATO-Bündnisziel i. H. v.2% des BIPDie europäische Verteidigungsindustrie ist von Gegensätzen geprägt. Dieverstärkte Zusammenarbeit zwischen den Ländern stößt auf innereuropäischeKonkurrenz, und kontinuierlich steigende Investitionen stehen neuen Technologiensowie einer Vielzahl an miteinander konkurrierenden Waffensystemen gegenüber.Konsolidierung und Kooperation im europäischen Verteidigungsmarkt sind deshalbso wichtig wie noch nie. Nur so kann die europäische Verteidigungsindustrielangfristig handlungsfähig bleiben und neben den Wettbewerbern aus den USAbestehen. Das sind die zentralen Erkenntnisse der "AlixPartners Defense Study2019". Die heute veröffentlichten Studienergebnisse des internationalenBeratungsunternehmens basieren auf Interviews mit Branchenexperten undöffentlich zugänglichen Daten.Verteidigungsausgaben wachsen und nähern sich weiter dem NATO-ZielDer Trend steigender Verteidigungsausgaben hat sich 2018 fortgesetzt. Selbst beiwirtschaftlich schwacher Entwicklung in einzelnen Ländern bleiben mit dem Druckder USA, dem angespannten Verhältnis zu Russland und dem nach wie voranhaltenden - und sich gerade in jüngster Vergangenheit wieder verschärfenden -Nahostkonflikt drei Faktoren bestehen, welche die weitere Erhöhung dereuropäischen Verteidigungsausgaben vorantreiben.Deutschland befindet sich neben Großbritannien (42 Mrd. Euro / 50 Mrd.US-Dollar) und Frankreich (54 Mrd. Euro / 64 Mrd. US-Dollar) aktuell unter denzehn Ländern mit den größten Verteidigungsbudgets weltweit. Mit ca. 42 Mrd. Euro(50 Mrd. US-Dollar) investierte Deutschland knapp eine Mrd. mehr als 2017.Insgesamt haben die europäischen Länder ohne Russland rund 256 Mrd. Euro (303Mrd. US-Dollar) ausgegeben. Trotz reduzierter Investitionen in Frankreich undItalien (um je -1,4%) wuchsen die Budgets durchschnittlich um 2,6% im Vergleichzum Vorjahr. Das bedeutet für Europa eine kontinuierliche Steigerung seit 2014.Besonders die Regierungen in Zentral- und Osteuropa haben ihreVerteidigungsetats aufgrund der wahrgenommenen weiter steigenden Bedrohung durchRussland im vergangenen Jahr erhöht. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen dieAusgaben dort um 12,8%. Den größten Anteil daran hatte Polen mit 10 Mrd. Euro(12 Mrd. US-Dollar).Damit haben zum ersten Mal sieben von 26 europäischen NATO-Staaten rund 2% ihresBruttoinlandsprodukts (BIP) für Verteidigung aufgewendet. 2017 waren es nur dreiMitgliedsstaaten. Als Konsequenz der deutlichen Mehrausgaben gehörenbeispielsweise Polen, Estland und Litauen zu den Staaten, die den NATO-Zielwert2018 erreicht haben. Der deutsche Wert bleibt im Vergleich zum Vorjahr mit 1,24%des BIP stabil. Der europäische Durchschnittswert entwickelt sich seit 2015positiv und liegt aktuell bei 1,5%. Die Studienautoren bewerten dies für dieeuropäische Verteidigungsindustrie als eine Entwicklung in die richtigeRichtung, da Maßnahmen von großen Mitgliedsländern wie Deutschland eine nicht zuunterschätzende Symbolwirkung entfalten. Sie sind jedoch skeptisch, ob dieAusgaben, wie ursprünglich angekündigt, stetig erhöht werden. Denn die Aussagender regierenden Politiker waren zuletzt widersprüchlich.Gesteigerte Profitabilität bei europäischen Unternehmen - 10%-Marke fasterreichtDie positive Marktentwicklung bedeutet für die wichtigsten europäischenHersteller gleichzeitig eine Steigerung der Margen. In Verbindung mit einemjährlichen Anstieg der Umsätze um 1,2% seit 2014 konnte 2018 durchschnittlicheine Gewinnspanne von 9,5% erzielt werden. Trotz dieser Erhöhung bleibeneuropäische Hersteller nach wie vor deutlich hinter dem Vergleichswert von 11,6%bei den zehn größten US-amerikanischen Produzenten zurück. AlixPartnerserwartet, dass die Lücke zu den USA auch langfristig nicht geschlossen werdenkann. Denn nötige Investitionen in die Digitalisierung von Entwicklungs- undFertigungsprozessen sowie neue Technologien wie künstliche Intelligenzreduzieren die Margen zusätzlich.Europäische Solidarität endet beim innereuropäischen ExportObwohl der Markt in Europa (2018: +2,6%) ebenso wie global (2018: +2,6%) in denvergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen ist, haben europäische Herstellerder Verteidigungsindustrie nicht umfassend davon profitiert. AlixPartnersprognostiziert, dass in Zukunft die innereuropäische Konkurrenz zwischen denHerstellern durch vermehrte gemeinsame Projekte zurückgehen muss, bevor einegemeinsame europäische Verteidigungspolitik ihre positive Wirkung entfaltenkann.Die Entwicklung der Exporte macht den Mangel fehlender Kooperation oder aucheines mangelnden Vertrauens in die europäische Verteidigungsindustrie besondersdeutlich. Die größten Rüstungsexporteure wie Deutschland, Frankreich und UKverlieren klar Marktanteile im europäischen Binnenmarkt.Bei einem langfristigen Vergleich der Fünfjahreszeiträume 2009-2013 vs.2014-2018 wird deutlich, dass die europäischen Importe zurückgehen. Hierspiegeln sich teilweise die Auswirkungen der wirtschaftlichen Krise von 2008wider, die zu reduzierten Verteidigungsbudgets und damit auch allgemeinrückläufigen Importen führte. Bemerkenswert ist jedoch, dass dabei vor allem derBinnenmarkt, also Importe aus Europa nach Europa, betroffen ist, und Importe ausnicht europäischen Staaten leicht steigen. Dies ist neben anderen Faktoren vorallem deshalb der Fall, weil Länder wie Italien, UK und Norwegen ihre Importeaus europäischen Staaten deutlich reduzieren. Betrachtet man den globalenExportmarkt im selben Vergleichszeitraum, ist hingegen ein Wachstum von 7,8% zuverzeichnen. Dieser Anstieg geht vor allem auf das Konto der USA: DerenExportanteil am Gesamtmarkt ist in den definierten Zeiträumen von 30% auf 36%gewachsen. Dies entspricht einer Steigerung der US-Exporte von 29%. Im Vergleichdazu ist der Anteil der europäischen Exporte am Gesamtmarkt von 31% auf 30%leicht gesunken, was immer noch einem Wachstum der europäischen Exporte von 4,2%entspricht. Auf den europäischen Binnenmarkt bezogen zeigen sich jedoch diestarken negativen Auswirkungen, denn die Exporte sind um 35% zurückgegangen. DerGesamtmarktanteil ist dabei von 7% auf 4% und der Anteil am innereuropäischenExportmarkt von 22% auf 14% gesunken."Der europäische Verteidigungsmarkt wächst perspektivisch durch staatlicheMehrausgaben sowie die sich beschleunigende europäische Zusammenarbeit weiter.Die Frage, die sich uns stellt, ist: Warum reagieren europäische Akteure nichtstärker und vor allem auch schneller darauf? Der weiterhin wachsende Marktbietet Absatzchancen, die es konsequent zu nutzen gilt. Aus diesem starkenMarktumfeld heraus müssen europäische Hersteller handeln. Sie müssen im globalenWettbewerb mehr miteinander als gegeneinander spielen, d. h. sie müssen vermehrtkooperieren und sich gegenseitig ergänzen, anstatt einander Konkurrenz zumachen", sagt Stefan Ohl, Managing Director und Defense-Experte beiAlixPartners.Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik erhöht KonsolidierungsdruckDass innereuropäisches Konkurrenzdenken überkommen ist, zeigen nicht zuletzt dieEntwicklungen, die dem Beschluss zur "Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit"("Permanent Structured Cooperation", PESCO) folgten. Nachdem der Aufbau einergemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik lange Zeit vor allem ausPlänen bestand, werden nun vermehrt konkrete Projekte angestoßen. Auch die Basisfür die mögliche Errichtung einer gemeinsamen Verteidigungsunion bis zum Jahr2025 wäre damit gegeben.Die Analyse der großen europäischen Marktteilnehmer zeigt nach wie vor deutlicheRedundanzen in Kernsegmenten. Laut AlixPartners sollte sich das künftigeVerschlanken der Hauptwaffensysteme positiv auf die Wettbewerbsfähigkeit derIndustrie auswirken und die Voraussetzung für fokussierte technologischeEntwicklungen schaffen. Besonders zwischen den großen europäischenRüstungsnationen ist eine verstärkte Kooperation in allen Bereichen nötig. Diegrößten aktuellen Hindernisse bei der zeitnahen Konsolidierung der Waffensystemesind unklare Zuständigkeiten und langwierige Abstimmungsprozesse zwischen deneuropäischen Regierungen. Darüber hinaus hemmen umfangreiche Administrationensowie die Tatsache, dass nicht auf bereits bestehenden gemeinsamen europäischenStrukturen aufgebaut werden kann, eine zügige und zielgerichtete Konsolidierunggemeinsamer europäischer Waffensysteme.Ein entscheidender Schritt zur Konsolidierung wurde beispielsweise mit derUnterzeichnung der Absichtserklärung für zwei Programme zwischen dem deutschenund dem französischen Verteidigungsministerium vollzogen. Die beiden Ländernehmen hier eine Vorreiterrolle ein. Ziel ist es, eine paneuropäischeKooperation aufzubauen, in der mehrere europäische Länder mitwirken. Das FutureCombat Air System (FCAS) unter französischer Leitung ist dabei ein wichtigerMeilenstein in der deutsch-französischen Zusammenarbeit. Ziel ist dieEntwicklung eines Systems mit bemannten Mehrzweckkampfflugzeugen, unbemanntenBegleitflugzeugen und neuen Waffen- sowie Kommunikationssystemen. Das MainGround Combat System (MGCS) ist ein weiteres deutsch-französisches Projekt, indem die beteiligten Partner an einem Kampfpanzer arbeiten, der beispielsweiseden Leopard 2 im Jahr 2035 ersetzen soll. Im Marine-Bereich konnten noch keinevergleichbaren Kooperationen angestoßen werden. Einzelne Hersteller beginnenjedoch auch hier mit einer ersten projektbezogenen Zusammenarbeit aufeuropäischer Ebene.Um paneuropäische Projekte auch langfristig zum Erfolg zu führen, haben dieStudienautoren klare Empfehlungen formuliert. Oberste Priorität hat demnach einklares Anforderungsmanagement, das mehr auf Machbarkeit sowie Exportfähigkeitund weniger auf die Erfüllung aller Spezialwünsche einzelner Länder ausgerichtetist. Dazu müssen Kundenwünsche intelligent, pragmatisch und lösungsorientiertgesteuert werden. Ziel für die europäischen Unternehmen sollte es deshalb sein,interne Strukturen vereinfacht neu aufzusetzen, um dauerhaft export- und damitwettbewerbsfähig zu sein."Der Blick auf die Im- und Exporte innerhalb Europas verdeutlicht: Dieeuropäische Solidarität in der Verteidigungsbranche ist weiter starkausbaufähig. Dabei zeigen bestehende Joint Ventures und gemeinsame Programme,wohin sich die Zusammenarbeit entwickeln kann - und entwickeln muss, wenn manauf dem globalen Markt langfristig wettbewerbsfähig bleiben möchte. Auffallendist, dass es deutliche Unterschiede in der Effizienz und Umsetzungsstärke derpaneuropäischen Projekte gibt. Ziel muss es sein, althergebrachte Strukturen,Denkmuster und Arbeitsweisen sowie vor allem nationale Egoismen zu überwinden,um sowohl technologisch als auch wirtschaftlich den weltweiten Anschluss nichtzu verlieren", sagt Stefan Ohl, Managing Director und Defense-Experte beiAlixPartners.Über AlixPartnersDie global agierende Beratung AlixPartners steht für die ergebnisorientierteUnterstützung namhafter Mandanten bei zeitkritischen und komplexenTransformations- und Ertragssteigerungsprogrammen. TiefgreifendeBranchenexpertise und funktionale Kompetenz sowie die Kenntnis der Hebelerfolgreicher Restrukturierungen ermöglichen es AlixPartners, den Wandel vonGroß- und mittelständischen Unternehmen zielgerichtet zu begleiten.Vom "manager magazin" und der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Management &Beratung (WGMB) wurde AlixPartners 2018 als bestes Beratungsunternehmen imBereich Restrukturierung & Transformation ausgezeichnet. Mit etwa 1.600Mitarbeitern ist AlixPartners weltweit in mehr als 25 Büros vertreten.AlixPartners-Berater arbeiten an herausfordernden Projekten, die die Zukunft vonUnternehmen maßgeblich beeinflussen, oft in kritischen Situationen, bei denenviel auf dem Spiel steht - when it really matters. www.alixpartners.comPressekontakt:LoeschHundLiepold Kommunikation GmbHSabina HowackerT +49. (0) 89 - 720187 - 18alixpartners@lhlk.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58857/4449187OTS: AlixPartnersOriginal-Content von: AlixPartners, übermittelt durch news aktuell