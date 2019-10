"AlixPartners Automotive Electrification Index Q2/2019": E-Mobilität erneut auf Wachstumskurs nach verhaltenem Start ins Jahr 2019: USA und China weiterhin mit Vorreiterrolle (FOTO)

München (ots) -- Weltweit verkaufte elektrische Reichweite lag in Q2/2019 bei 185Mio. Kilometern, damit stieg diese um 30%; Erweiterung um 123%in den letzten zwölf Monaten- Durchschnittsreichweite von E-Autos mittlerweile bei 295Kilometern- Europa verzeichnet in zwölf Monaten eine Steigerung von 124% derverkauften Kilometer- Deutschland unter den Top Five im Reichweitenranking- China und USA nach schwachem Start in Q1 wieder aufWachstumskurs- Tesla mit mehr als einem Viertel (26,5%) der weltweitenE-Reichweite weiterhin Nummer eins im globalen VergleichDer Technologiewandel zum Elektroantrieb und die Entwicklung,Produktion sowie Vermarktung von neuen E-Modellen stellt dieAutomobilindustrie vor die Frage, welche Hersteller sich dauerhaftbehaupten können. Klimakonferenzen und Mobilitätswende verschärfendie Situation zusätzlich und unterstützen Forderungen nachintelligenten wie ressourcenschonenden Mobilitätskonzepten. EinenIndikator für die Entwicklung der Branche liefert der heutevorgestellte AlixPartners Automotive Electrification Index Q2/2019.In der Studie des global agierenden Beratungsunternehmens werdenquartalsweise die elektrische Reichweite - also die Summe derReichweiten aller verkauften E-Autos - nach Ländern undAutoherstellern ermittelt. Demnach setzt sich der anhaltendeAufwärtstrend in der Entwicklung der Elektromobilität nach einem eherschwachen Start in Q1/2019 fort. So stieg der weltweite Marktanteilvon E-Autos unter den Neuzulassungen von Q1 auf Q2 von 2,3% auf 2,8%.Die elektrische Reichweite erhöhte sich in diesem Zeitraum global um30% von 142 Mio. auf 185 Mio. Kilometer. Die Durchschnittsreichweiteje Fahrzeug stieg im Vergleich dazu nur moderat von 287 auf 295Kilometer an. Global betrachtet ist die elektrische Reichweiteinnerhalb der letzten zwölf Monate um 123% angewachsen. Europaleistet aufgrund eines in Q1 und Q2 konstanten Beitrags von 38 Mio.Kilometern einen nun von 26% auf 21% gesunkenen Beitrag.China und die USA führen Länder-Reichweitenranking anDie Ergebnisse des aktuellen E-Index von AlixPartners bestätigendie Marktverhältnisse des Vorjahres: China behauptet seineVorreiterrolle mit einem Anteil von 55% der insgesamt verkauftenE-Reichweite (185 Mio. Kilometer). Auf Platz zwei folgen die USA mit18% der kumulierten Reichweiten der verkauften E-Fahrzeuge. Nacheinem starken Q4/2018 zeigten sich die Märkte in China und den USAAnfang 2019 rückläufig. Doch bereits in Q2 zogen die Wachstumsratenwieder an. So konnte China seine E-Reichweite von Q1 auf Q2 um 25Mio. Kilometer steigern, ebenso wie die USA (+13 Mio. Kilometer). DieReichweiten in Deutschland gingen in diesem Zeitraum leicht zurück(-0,4 Mio. Kilometer). Vergleicht man die Wachstumssteigerung derletzten zwei Jahre, war in Europa der stärkste Anstieg zuverzeichnen. Von Q2/2017 auf Q2/2018 erhöhte sich die E-Reichweitenur um 36%, während in den letzten zwölf Monaten eine Steigerung von124% erzielt wurde."Nachdem China 2018 schon dreistellige Wachstumsraten realisierenkonnte, stecken wir in Europa noch in den Kinderschuhen. Diestrategische Bedeutung wurde in China schon früh erkannt. Hersteller,Zulieferer, Staat und Mobilitätsdienstleister denken in die gleicheRichtung", erläutert Dr. Elmar Kades, Head of Automotive &Industrials und Managing Director bei AlixPartners sowie einer derInitiatoren des Automotive Electrification Index. "AufVerbraucherseite ist das Interesse an E-Autos vorhanden und Fahrzeugeheimischer Hersteller sind auf Markt- und Kundenbedürfnissezugeschnitten. In Europa setzte dieser Prozess verzögert ein, deshalbhinken wir der Entwicklung in China noch hinterher. Erste deutscheBeispiele zeigen, dass langsam ernst zu nehmende Konzepte entstehen."Deutschland und Kanada unter den Top FiveGemeinsam entfallen auf China und USA knapp drei Viertel (72%) dergesamten globalen elektrischen Reichweite - ein leichterWiederanstieg gegenüber den 68% in Q1/2019. Den dritten Platz imRanking nimmt nach wie vor Norwegen mit acht Mio. Kilometern ein.Deutschland, das Ende 2018 auf Platz sieben zurückgefallen war, liegtnun auf Platz vier mit sechs Mio. Kilometern. Mit Kanada gibt eseinen weiteren Neuzugang unter den Top Five. Staatliche Subventionenhaben hier zu einer E-Reichweite von insgesamt 4,8 Mio. Kilometernbeigetragen."Was China im Großen vorlebt, können wir im Kleinen in Kanadabeobachten. Auch dort ist die Elektrifizierung des Straßenverkehrsfest in den Zielen der Regierung verankert und die Umsetzunglangfristig angelegt. Der kontinuierliche Ausbau des Ladenetzwerksgeht Hand in Hand mit staatlichen Subventionen. Das hat auch denMarktführer Tesla überzeugt. Dieser bietet dort sein Model 3 mitverkürzter Reichweite und zu günstigerem Preis an, um die staatlicheFördergrenze nicht zu überschreiten", erläutert Dr. Hannes Weckmann,Director bei AlixPartners und Co-Autor der Studie.Tesla ist die unangefochtene Nummer einsMit 49 Mio. Kilometern kann Tesla mehr als ein Viertel (26,5%) dergesamten weltweiten E-Reichweite für sich beanspruchen. Auf Platzzwei und drei liegen BYD (11,1%) und Renault-Nissan-Mitsubishi(7,8%). Platz vier ist wie auch vor zwei Jahren in der Hand deschinesischen Herstellers BAIC (5,8%), dicht gefolgt von Hyundai(5,7%) auf Platz fünf.Unter den deutschen Herstellern liegt der Volkswagen Konzernvorne. Vor allem durch die Einführung des Audi e-tron konnte VW eineE-Reichweitensteigerung von drei Mio. Kilometern erzielen und sich soim internationalen Ranking Platz sechs sichern (4,8%). BMW liegt aufPlatz zwölf (2,6%) und Daimler auf Platz 24 (0,5 Mio. Kilometer)."Deutsche Autohersteller holen allmählich auf. DieMilliardeninvestitionen der letzten Jahre beginnen sich auszuzahlen.Aufatmen kann die Automobilindustrie in Deutschland jedoch nochnicht: Da die Anzahl der angebotenen Modelle auch bei deutschenHerstellern deutlich steigen wird, ist kein Ende desInvestitionsbedarfs in Sicht", resümiert Elmar Kades.Über den AlixPartners Automotive Electrification IndexDer AlixPartners Automotive Electrification Index misstquartalsweise den Elektrifizierungsfortschritt in der globalenAutomobilindustrie und ermittelt dazu die elektrische Reichweite derverkauften Fahrzeuge nach der Formel "Zahl der verkauftenElektrofahrzeuge" * "Elektrische Reichweite ohne Unterstützung durchVerbrennungsmotor". In die Berechnungen des AlixPartners AutomotiveElectrification Index einbezogen werden folgende Fahrzeugtypen:batteriebetriebene Elektrofahrzeuge (BEV), Brennstoffzellenfahrzeuge(FCEV) und Plug-in-Hybride (PHEV); ausgeschlossen sind Fahrzeuge mitHybridantrieb (HEV) ohne Plug-in-Option. 