AlixPartners Aufsichtsrats-Radar 2018: Deutsche Aufsichtsräte in der Disruptionsfalle?

München (ots) - Die Komplexität der Arbeit von Aufsichtsräten hateine völlig neue Dimension erreicht: Zeit- und Arbeitsaufwandsteigen, Reputationsrisiken nehmen zu, vor allem aber müssenUnternehmen auf unvorhersehbare Szenarien und disruptiveVeränderungen vorbereitet werden. Eine effiziente und wirkungsvolleAufsichtsratsarbeit wird damit sehr viel schwieriger. Zudem geratenAufsichtsräte zunehmend in den Fokus der Medien, wenn Fehler inUnternehmen passieren: Skandale wie "Diesel-Gate", Korruptionsaffärenund Betrugsthemen fordern die Räte. Gleichzeitig wachsen dieAnforderungen aus dem Tagesgeschäft: Neue Spieler treten auf undgreifen traditionelle Geschäftsmodelle an oder krempeln ganze Märkteum. Der Disruptionsfalle aus höherem Zeitaufwand, etwa aufgrundsteigender Anforderungen an das Risikomanagement, undfortschreitender Komplexität müssen sich die Räte stellen. Gelingenkann das durch proaktives Agieren und eine weitereProfessionalisierung der Aufsichtsratsarbeit. Dazu gilt es, an fünfStellschrauben anzusetzen: an der Zusammensetzung des Aufsichtsrats,am Auswahlprozess für neue Mitglieder, an der internen Kommunikationund Kooperation, dem Risikomanagement sowie der Vergütung. Zudemsollte die Debatte rund um neue Denkanstöße für die Weiterentwicklungdes deutschen Aufsichtsratsmodells vorangetrieben werden. Das sindErgebnisse aus dem "AlixPartners Aufsichtsrats-Radar 2018" - einerneu entwickelten Studie des globalen Beratungsunternehmens, die aufstrukturierten Interviews mit Aufsichtsratsmitgliedern von DAX- undMDAX-Unternehmen sowie einer Regressionsanalyse basiert. Damit willAlixPartners die Diskussion um die Weiterentwicklung des deutschenAufsichtsratsmodells begleiten und unterstützen."Veränderungen mit disruptiver Wirkung treffen Unternehmen inimmer kürzeren Abständen, zugleich sind die Folgen des Wandels immertiefgreifender. Das war die einhellige Meinung der von uns befragtenAufsichtsratsmitglieder", kommentiert AlixPartners-Deutschland-ChefAndreas Rüter die Ergebnisse des Aufsichtsrats-Radars. "Wer heute einUnternehmen beaufsichtigt, muss es vorbereiten auf schnelle,unvorhersehbare disruptive Veränderungen." Studieninitiator undAlixPartners-Managing-Director Jan Kantowsky sagt: "Unternehmenproaktiv zu transformieren, sie agiler, flexibler, widerstandfähigerund wirtschaftlich erfolgreicher zu machen, ist an sich schon eineMammutaufgabe. Mit dem immensen Zeitaufwand, den das immer engerwerdende regulatorische Korsett mit sich bringt, scheint sie fastunlösbar. Gerade deshalb wollen wir mit dem AlixPartnersAufsichtsrats-Radar Erfolgsfaktoren herausarbeiten, dieAufsichtsgremien dazu befähigen, hoch komplexe und existenzielleHerausforderungen effektiv zu bewältigen und sich so aus derDisruptionsfalle zu befreien."Wege aus der DisruptionsfalleUnter den fünf identifizierten Erfolgsfaktoren geben die vonAlixPartners Befragten der Zusammensetzung des Aufsichtsrats und demErfahrungshintergrund der Gremienmitglieder die höchste Relevanz. Miteiner Gewichtung von 23 Prozent gelten die personelle Besetzung undder Kompetenzmix als wichtigste Stellschraube, um die aktuellenHerausforderungen zu meistern. Geschlecht, Hautfarbe oderNationalität seien dabei irrelevant, formuliert ein Befragter: "Esgeht alleine um den richtigen Mix aus Kompetenzen und Erfahrung." Für78 Prozent der Interviewten ist Kompetenz denn auch das wichtigsteKriterium erfolgreicher Aufsichtsratsarbeit. Die von AlixPartnersdurchgeführte Regressionsanalyse stützt diesen Befund und zeigt einenpositiven Zusammenhang zwischen Unternehmenserfolg und derBranchenexpertise der Aufsichtsratsmitglieder. Zwar sehen dieBefragten ihre jeweiligen Gremien diesbezüglich mehrheitlich gutaufgestellt. Gleichzeitig scheint es aber auch Entwicklungsbedarf zugeben: Den Reifegrad des heute schon erreichten Kompetenzmix stufendie Befragten mit 54 Prozent nur als mittelhoch ein.Aus Sicht der Interviewten sollte das Aufsichtsgremiumverschiedene komplementäre Kompetenzen abbilden. Als wesentlichgelten Branchenexpertise, funktionale und technologische Expertisesowie internationale Erfahrung. Eine Eins-zu-Eins-Spiegelung derVorstandsfunktionen sei im Aufsichtsrat aber nicht notwendig. "Einguter Kompetenz-Mix ist zur Erfüllung der Kontroll- undBeratungsaufgaben des Aufsichtsrats immens wichtig. Die Halbwertszeitdes Wissens verkürzt sich allerdings ständig. Aktive Weiterbildungder Aufsichtsratsmitglieder durch Trainings, Workshops und fachlicheVeranstaltungen sind deshalb unerlässlich. Das ist eine Basis dafür,disruptive Entwicklungen frühzeitig zu erkennen sowie potenzielleAuswirkungen auf die Wertschöpfungskette des Unternehmens zuverstehen", kommentiert Studienautor Sebastian Jäger, Director undMitglied der Geschäftsleitung bei AlixPartners.Vom "Abklingbecken" zur professionalisierten KandidatensucheDem Auswahlprozess geben die befragten Aufsichtsräte mit einerGewichtung von 22 Prozent die zweithöchste Relevanz. Der Grad derProfessionalisierung des Auswahlprozesses sehen sie bei 60 Prozent.Die Interviews machten deutlich, dass sich bereits seit einiger Zeitein Wandel bei der Auswahl neuer Aufsichtsratskandidaten vollzieht:Rekrutierten sich neue Gremienmitglieder früher häufig aus demManagement des Unternehmens oder dem persönlichen Netzwerk, erfolgtdie Auswahl heute größtenteils durch einen professionalisierteninternen Prozess oder mit Unterstützung von Personalberatern. Fast 90Prozent der Befragten geben an, dass neue Aufsichtsratsmitgliederüber diese Wege gefunden werden. Objektivierbare Prozesse auf Basisklar definierter Kompetenzprofile lösen die früher dominierendeKandidatensuche über eigene Netzwerke ab. Der Aufsichtsrat ist damitnicht mehr "eine Art Abklingbecken für Alt-Vorstände", sagte einerder Befragten: "Heute wählen wir neue Aufsichtsratsmitgliederaufgrund der Eignung sowie aktueller Anforderung und mit Hilfe einesprofessionellen Prozesses aus."Durch strukturierten Informationsaustausch effizienterkommunizierenDer Kommunikation und Kooperation des Aufsichtsrats mit demUnternehmen sowie dem Austausch innerhalb des Gremiums wird mit einerGewichtung von 20 Prozent die dritthöchste Bedeutung beigemessen. DerReifegrad zeigt mit 74 Prozent den höchsten Professionalisierungsgradder fünf Erfolgsfaktoren. Die erfolgreiche Arbeit eines Aufsichtsratshängt demnach stark vom Informationsfluss zwischen Management undAufsichtsgremium ab sowie vom regelmäßigen Austausch derAufsichtsratsmitglieder untereinander. Entscheidend ist für dieBefragten, dass die Informationsversorgung strukturiert, also auchzeiteffizient erfolgt. Die Informationsversorgung ließe sich nachAussage einiger Befragter noch weiter verbessern, etwa durchprofessionalisierte Ausschüsse, formale Routinen und Arbeitsteilungmit fachlicher Zuordnung der Aufsichtsratsmitglieder.83 Prozent der Interviewten geben an, aktiv in denStrategieprozess der von ihnen beaufsichtigten Unternehmen einbezogenzu sein. Insbesondere vor dem Hintergrund zunehmender disruptiverVeränderungen erachten sie dies als sehr wichtig. "Ein hoherOrganisationsgrad beim Informationsaustausch zwischen Unternehmen undAufsichtsrat erhöht die Geschwindigkeit und die Effizienz desAufsichtsrats. Das kann entscheidend sein, wenn es darum geht,Schaden vom Unternehmen abzuwehren und dessen Widerstandsfähigkeit zusteigern - gerade, weil das Veränderungstempo zunimmt und dieAuswirkungen des Wandels immer tiefgreifender werden", kommentiertStudieninitiator Jan Kantowsky.Neuen disruptiven Risiken begegnen - Überformalisierung vermeidenDem Risikomanagement und der Risikosteuerung kommt mit 19 ProzentGewichtung die vierthöchste Bedeutung zu. Der Reifegrad liegt beivergleichsweise hohen 68 Prozent. Dass Aufsichtsratsmitglieder hiereinen starken Professionalisierungsfortschritt erkennen, könnte damitzusammenhängen, dass sie diesem Aspekt viel mehr Zeit widmen müssenals noch vor wenigen Jahren. Dies bestätigten 90 Prozent derbefragten Aufsichtsratsmitglieder. Analog dazu stieg auch die Zahlder Aufsichtsratssitzungen: Hielten die im MDAX vertretenenUnternehmen Mitte der neunziger Jahre noch durchschnittlich vierAufsichtsratssitzungen pro Jahr ab, so stieg diese Zahl in denFolgejahren kontinuierlich auf heute mehr als sechs Sitzungen proJahr. Erhöhte regulatorische Anforderungen und eine stärkereRisikoorientierung sind sicherlich ein Grund für diese Entwicklung.Aufsichtsratsmitglieder sehen denn auch eine Überformalisierung desRisikomanagements, bei der viel Zeit darauf verwendet wird, dieeigene Absicherung zu gewährleisten. Doch aktuelle Ereignisse undKrisenfälle in deutschen Konzernen machen deutlich, dass sich keinKontrollbeauftragter auf die bloße Einhaltung des Risikomanagementsberufen kann, um von der Verantwortung für etwaige Fehlentwicklungenfreigesprochen zu werden. Zudem bringe bloßes Vorhandensein einesformalen Risikomanagements dem Unternehmen wenig Mehrwert. Oft würdeein zu starker Fokus auf die Einhaltung der Vorschriften und auf dieAbsicherung der eigenen Person gelegt - statt diese Zeit zu nutzen,um sich mit den oft neuen Risiken für das Unternehmen zu befassen,die nur am Rande erfasst würden. Der Aufsichtsrat ist gerade andiesem Punkt in die Disruptionsfalle geraten: Er ist gefangenzwischen dem engen regulatorischen Rahmen und den Anforderungen vonimmer häufigeren und schnelleren disruptiven Veränderungen, die nachmehr Freiheit und Flexibilität verlangen. Ein Befragter fordertdeshalb "eine neue Mut-Risikokultur.""Der hohe Aufwand, der für die formalisierte Kontrolle bekannterRisiken benötigt wird, führt dazu, dass oft die Zeit fehlt, um sichunkonventionellen, neuen Risiken zu widmen", sagt Studienautor Jäger."Gemeinsam mit dem Vorstand sollte der Aufsichtsrat sicherstellen,dass er alle relevanten Informationen erhält und zugleich einequantitative Überforderung vermeidet. Ein arbeitsteiliges Gremiumerlaubt es einzelnen Aufsichtsratsmitgliedern, zielgerichtetdisruptive Risiken zu beobachten. Sinnvoll können auch Trainingssein, die den Umgang mit unerwarteten Ereignissen einüben."Höhere Vergütung, um die Besten zu gewinnenDie Aufsichtsratsvergütung gewichten die Befragten mit 16 Prozentvergleichsweise niedrig. Allerdings erreicht der Reifegrad mit 53Prozent den geringsten Wert aller Erfolgsfaktoren. In den Interviewswurde die aktuelle Vergütung der Aufsichtsräte generell als zu geringbetrachtet. Begründet wurde der Wunsch nach höherer Vergütung vorallem durch den gestiegenen Aufwand sowie ein gestiegenespersönliches Haftungs-, vor allem aber auch Reputationsrisiko: "DasHaftungsrisiko und der stark gewachsene Arbeitsaufwand lassen dieVergütung heute weniger attraktiv erscheinen", formuliert einBefragter. Darüber hinaus sehen viele der Interviewten das Gehaltauch als wichtiges Kriterium für eine zunehmende Professionalisierungdes gesamten Gremiums. Denn durch eine entsprechende Vergütung könnenneue Kollegen mit hoher fachlicher Qualifikation gewonnen werden -dies gilt vor allem für Kandidaten mit breiter internationalerErfahrung.One-Tier- versus Two-Tier-BoardVor dem Hintergrund der zunehmend dringlicher werdendenProfessionalisierung des Aufsichtsrats stellen sich auchGrundsatzfragen zum deutschen Aufsichtsratsmodell. Haltenbeispielsweise Aufsichtsräte, die gleichzeitig Mandate in deutschenund in internationalen Unternehmen haben, das in den angelsächsischenLändern verbreitete monistische System ("One-Tier-Board") fürüberlegen? Liegen also Vorteile in einem Modell, in dem zwischenVorstand und Aufsichtsrat nicht unterschieden wird? Oder ist dasdeutsche System mit formal getrenntem Vorstand und Aufsichtsrat("Two-Tier-Board") stärker? Die Interviews lassen keine Präferenz fürdas eine oder das andere Modell erkennen: Stattdessen betonen dieBefragten, dass beide Systeme sowohl Stärken als auch Schwächenhätten - mit jeweils leichten individuellen Präferenzen. Abhängig vonder jeweiligen Unternehmenssituation - genannt wurden etwaWachstumsphasen, die Unternehmensnachfolge oder Liquiditätsengpässe -könne das eine oder das andere System zielführender sein. "DerVorteil des Two-Tier-Boards liegt darin, dass der Aufsichtsrat alsaußenstehendes Gremium einen unverstellteren Blick auf dasUnternehmen hat und damit eine objektivere Auseinandersetzung mitneuen Ideen und Lösungsansätzen leisten kann. Anderseits gibt es imangelsächsischen One-Tier-Board einen klaren Vorteil: Die engeZusammenarbeit in einem gemeinsamen Gremium vermeidetMissverständnisse, ist direkter und schneller", sagtAlixPartners-Deutschland-Chef Andreas Rüter. "Das ist gerade dannwichtig, wenn Zeit ein kritischer Faktor ist, und im disruptivenWandel ist der Faktor Zeit wesentlich!"Unabhängigkeit versus "vested interest"Weisen Unternehmen eine hohe Eigenkapitalkonzentration etwa vonFinanzinvestoren auf, kann sich die Rolle des Aufsichtsrats ändern.In der Regel sind Anteilseigner-Räte aus dem Private-Equity-Bereichsehr viel aktiver und nicht selten über "Carried Interest" auchbesonders incentiviert. Sie können dazu tendieren, eher ankurzfristiger finanzieller Verbesserung interessiert zu sein als Räteaus Familienunternehmen, die sich mehr am langfristigen Erfolgorientieren. Konflikte können beispielsweise dann entstehen, wenn esum Investitionen geht, die einen langfristigen "Payback" bringen,jedoch den kurzfristigen Wert verringern, zum Beispiel im Hinblickauf die Dividendenauszahlung. Das Ziel kurzfristiger Wertsteigerungkann dabei auch mit den Vorgaben des Aktiengesetzes kollidieren, nachdem der Aufsichtsrat alleine dem Unternehmensinteresse verpflichtetzu sein hat. Auf der anderen Seite berichten Aufsichtsratsmitgliedervon schnelleren, informierten Entscheidungen: "Private-Equity-Rätesind die besseren, effektiveren Aufsichtsratsmitglieder", äußert einBefragter."Wenn Vertreter von Ankerinvestoren im Aufsichtsrat sitzen,besteht die Herausforderung häufig darin, unterschiedlicheZielvorstellungen und potentielle Zielkonflikte zwischen Managementund Aufsichtsrat sowie innerhalb des Aufsichtsgremiumsauszubalancieren. Die Kontrollfunktion tritt damit zurück, dieBeratungsfunktion rückt in den Vordergrund!", kommentiertAlixPartners-Managing-Director Kantowsky."Alte Garde" versus "Junge Wilde"Die AlixPartners-Befragung der Aufsichtsratsmitglieder legt nahe,dass die digitale Transformation und disruptive Entwicklungen aucheinen Wandel in der Zusammensetzung der Aufsichtsräte in Gang gesetzthaben: Von der "alten Garde", die aufgrund langjährigerManagementerfahrung und eines breiten Netzwerks in den Aufsichtsratberufen wurde, hin zu einer jüngeren Generation. Letztere wurdendabei häufig wegen spezifischer Kompetenzprofile in den Aufsichtsratberufen - überwiegend wegen Kompetenzen rund um das Thema IT undDigitalisierung.Aus dieser Beobachtung heraus stellt sich die Frage, ob einejüngere Aufsichtsratsstruktur in der Praxis eine verbesserteKrisenfestigkeit erreicht. Tatsächlich ließ sich in derKorrelationsanalyse ein leicht negativer Zusammenhang zwischenDurchschnittsalter eines Aufsichtsrats und dem Unternehmenserfolg("Return on Equity" und "Total Return to Shareholder") erkennen. Inden Interviews vertraten die befragten Aufsichtsratsmitglieder allerAltersgruppen jedoch einhellig die Meinung, dass der Erfolg vor allemaus der Zusammenarbeit entstehe - zwischen den Älteren, die in derRegel über langjährige Management-Erfahrung verfügen, und denJüngeren, die meist spezifische technische oder funktionelleKompetenzen einbringen. Erneut geht es also um die richtige Mischungaus Erfahrung und Expertise im Aufsichtsrat und gute Kommunikationund Kooperation. Sie können dazu beitragen, dass ein Aufsichtsrat dieimmensen aktuellen Herausforderungen zu bewältigen vermag.Über das AlixPartners-Aufsichtsrats-Radar 2018 - Zur MethodikInterviews: In der Zeit von Juli bis Oktober 2017 interviewteAlixPartners insgesamt 20 Aufsichtsratsmitglieder (überwiegend vonDAX- und MDAX-Unternehmen) entlang eines strukturiertenGesprächsleitfadens. Grundlegende Frage der Gespräche war, wie derAufsichtsrat aufgestellt sein muss, um bestmöglich mit denHerausforderungen durch den disruptiven Wandel umzugehen. DieStrukturierung erfolgte entlang der Dimensionen Zusammensetzung undKompetenzmix des Gremiums, Auswahlprozess für neue Mitglieder,Kommunikation und Kooperation zwischen Aufsichtsrat und Managementsowie innerhalb des Aufsichtsrats, Risikomanagement,Aufsichtsratsvergütung, Organisation des Aufsichtsrats und dieEinbindung des Aufsichtsrats in die Entwicklung derUnternehmensstrategie. Die hierbei gewonnenen Erkenntnisse dientenzur Entwicklung des AlixPartners Aufsichtsrats-Radars, das dieGewichtung und den Reifegrad der für die weitere Professionalisierungdes Aufsichtsrats wichtigen Faktoren misst und eine Priorisierungermöglicht.Regressionsanalyse: Für die Studie entnahm AlixPartners dieZusammensetzung der Aufsichtsräte von 30 MDAX-Unternehmen aus denjeweiligen Jahresberichten im Zeitraum 1997 bis 2016. Die Auswahl der30 Unternehmen erfolgte auf Basis der Datenverfügbarkeit.Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats wurde mit denErfolgskennzahlen EBITDA, "Total Return to Shareholders" und "Returnon Equity" zusammengebracht. Die Erfolgskennzahlen wurden u.a. ausfolgenden Quellen extrahiert: Jahresberichte von MDAX-Unternehmen,Corporate Websites, Capital IQ, Historische MDAX-Charts. Darausermittelte die Studie die Treiber für Erfolgskennzahlen viaRegressions- und Treiberselektionsverfahren und validierte sie mitVisualisierungstechniken (Fokus 2011-2016). Mit der Reaktion aufKrisenereignisse in Abhängigkeit zur Zusammensetzung desAufsichtsrats entstand eine zweite Komponente. Für ihre Berechnungdefinierte die Studie für den Zeitraum 2011-2016 anhand vonNachrichtenmeldungen und Kursbewegungen im MDAX Zeitpunkte fürunterschiedliche Krisen, um den Scheitelpunkt zu definieren (vor derKrise und nach der Krise). Das Maß der Krisenfestigkeit wurde dannanhand der Veränderung des Aktienkurses im Zeitraum von 90 Tagen umden Krisenzeitpunkt in Relation zur Peergroup (andereMDAX-Unternehmen) festgestellt. Als erklärende Variable dienten dieMerkmale der Aufsichtsratszusammensetzung aus dem Berichtszeitraumund aus Veränderungen von Merkmalen der Aufsichtsratszusammensetzungzum Vorjahr und Vor-Vorjahr. Mit dem aus der Forschung bekannten undbewährten Statistiktool R wurden sowohl die Daten aufbereitet alsauch die Regressionsanalysen und die Visualisierungen durchgeführt.Für die Ermittlung der Treiber ging die Studie mehrstufig vor.Mittels linearer Regression und Forward- bzw. Backward-Selektionenwurden signifikante Treiber nach vorher festgelegtenSignifikanzkriterien für verschiedene Erfolgskennzahlen bestimmt. Wosich Regressionskoeffizienten und visualisierter Zusammenhangzwischen Treiber und Zielvariable gegenseitig bestätigten, wertetedie Studie den Zusammenhang als gültig, ansonsten als ungültig undverworfen.Über AlixPartnersAlixPartners steht als global tätiges Beratungsunternehmen für dieergebnisorientierte Unterstützung namhafter Unternehmen inzeitkritischen und komplexen Transformationsprogrammen und für dieUmsetzung anspruchsvoller Ertragssteigerungsprogramme.Branchenexpertise, funktionales Know-how, inklusive IT- undDigitalisierungs-Kompetenz, in Verbindung mit tiefgreifendem Know-howder Hebel für erfolgreiche Restrukturierung ermöglichen esAlixPartners, die kritischen Transformations-Vorhaben vonGroßunternehmen sowie mittelständischen Unternehmen umzusetzen.Umsetzungsstärke und die enge Zusammenarbeit mit den Kunden werdengroß geschrieben. Bei Bedarf übernehmen die erfahrenen Manager vonAlixPartners auch interimistisch Führungsfunktionen.AlixPartners hat über 1600 Mitarbeiter in weltweit mehr als 25Büros und ist seit dem Jahr 2003 mit eigenen Büros in Deutschlandvertreten. Im Berater-Ranking des Wirtschaftsmagazins Capital und derWissenschaftlichen Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB)hat sich AlixPartners 2017 den ersten Platz in der Kategorie"Transformation" gesichert. Befragt wurden dazu über 700 Managerdeutscher Unternehmen. AlixPartners ist im Web zu finden unterwww.alixpartners.comWeitere InformationenIRA WÜLFING KOMMUNIKATIONDr. Reinhard SallerT +49.(0)89. 2000 30-30F +49.(0)89. 2000 30-40alixpartners@wuelfing-kommunikation.dewww.wuelfing-kommunikation.deOriginal-Content von: AlixPartners, übermittelt durch news aktuell