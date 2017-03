AliveColors Bildeditor für Windows und Mac: Betaversion jetzt als Download verfügbar

Perm, Russland (ots/PRNewswire) -AKVIS freut sich riesig, die Betaversion des AliveColors(http://alivecolors.com/de/about-alivecolors.php) Bildeditorsanzukündigen! Mit Pioniergeist und jahrelanger Erfahrung haben wirein multifunktionelles Softwareprodukt entwickelt, das sich an Nutzermit den verschiedensten Anforderungen richtet.(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/476853/AliveColors_Image_Editor.jpg )AliveColors ist eine universelle Software für die Grafik- undFotobearbeitung in Windows und Mac OS X. Das intuitive Programmeignet sich für Profis genau wie für Amateure und Anfänger. Mit einerVielzahl von Tools, Einstellungen, Filtern und Effekten kannAliveColors das volle Potenzial eines Fotos ausschöpfen. NebenFunktionen zur Bildoptimierung bietet die Software künstlerischePinsel und Filter, mit denen Fotos stilisiert und Bilder ganz neuerstellt werden können. Zudem bietet das Programm simpleFormenwerkzeuge, die sich ideal zum Design skalierbarer,vektorbasierter Grafiken eignen.Die Software kann Bilder auf jede vorstellbare Weise manipulieren:man kann Fotos retuschieren und reparieren, digitaleRauschunterdrückung anwenden, die Bildschärfe erhöhen,Weichzeichnungseffekte anwenden, Schwarzweißfotos einfärben, Farbeund Farbton korrigieren, Details herausstellen, alle notwendigenPrepress-Anpassungen durchführen, HDR-Bilder erstellen, komplexeObjekte extrahieren, Text einfügen, RAW-Dateien bearbeiten, Bilder zuCollagen zusammenstellen, verschiedene Spezialeffekte anwenden, malenund zeichnen, und vieles mehr -- und das alles mit überragenderBenutzerfreundlichkeit. Dieser umfassende Bildeditor bietet maximaleLeistung mit minimalem Arbeitsaufwand!AliveColors bietet eine mehrsprachige Benutzeroberfläche mitUnterstützung für 4K- & 5K-Displays. Die intuitive vektorbasierte UIist flexibel und komplett auf den eigenen Workflow personalisierbar.Zum Datum dieser Pressemitteilung sind die Benutzeroberfläche und dieBenutzeranleitung in drei Sprachen verfügbar: Englisch, Deutsch undRussisch.Die Betaversion steht unter alivecolors.com(http://alivecolors.com/de/download.php) als Download zur Verfügung.Der kostenlose Lizenzschlüssel wird nach einmaliger Registrierungautomatisch an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet.Die Software läuft unter Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10 sowie Mac OSX 10.7-10.12 - 64-Bit.Vor der offiziellen Markteinführung kann AliveColors zum halbenPreis vorbestellt werden.Informationen zum UnternehmenAKVIS (http://akvis.com/de/) (akvis.com (http://akvis.com/de/) )ist auf die Entwicklung von Software für die Video- &Bildverarbeitung spezialisiert. Seit seiner Gründung im Jahr 2004 hatdas Unternehmen verschiedene erfolgreiche Produkte herausgebracht,darunter Standalone-Anwendungen und Photoshop Plugins für Windows undMac. Die brandneue AliveColors Software ist sowohl mit allen AKVISPlugins als auch mit Plugins anderer Softwareentwickler kompatibel.Weitere Informationen erhalten Sie von: Lidiya Azanova,press@akvis.comPressekontakt:+7 342 2121661Original-Content von: AKVIS, übermittelt durch news aktuell