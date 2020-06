Alira Health verbindet klinische Forschung und reale medizinische Versorgung durch die Übernahme von Care Factory, SAS

Weitere Suchergebnisse zu "SAS":

Framingham, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Daten aus der Praxis in Verbindung mit dem Lebenszyklus-Ansatz von Alira Health ermöglichen Kunden tiefere Einblicke und patientenzentrierte Ansätze, um den Wandel im gesamten Gesundheitswesen voranzutreiben.Alira Health ( https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2826899-1&h=214697159&u=https %3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2826899-1%26h%3D154282605 5%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.alirahealth.com%252F%26a%3Dwww.alirahealth.com&a= www.alirahealth.com ), ein führendes internationales Beratungsunternehmen im Gesundheitswesen und in den Biowissenschaften, hat bekannt gegeben, dass es Care Factory ( http://www.carefactory.fr/en (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2826 899-1&h=3743473342&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3 D2826899-1%26h%3D246146695%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.carefactory.fr%252Fen%26 a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.carefactory.fr%252Fen&a=http%3A%2F%2Fwww.carefactory. fr%2Fen) ), übernommen hat, ein Beratungsunternehmen mit Sitz in Paris, Frankreich, das über Know-how im Bereich realer Evidenz auf der Grundlage großer zentralisierter Patientendaten-Systeme verfügt. Die Übernahme ist ein grundlegender Schritt für das Unternehmen in seiner Weiterentwicklung der praxisnahen Evidenzplattform, die Patienten, Anbieter, Kostenträger und die Branche weiter miteinander verbindet."Alira Health verfolgt das Ziel, eine Umgestaltung des Gesundheitswesens zu ermöglichen. Durch die Zusammenführung von medizinischer Technologieentwicklung und medizinischer Versorgung können wir die Patientenerfahrung schneller und effektiver verändern und den Versorgungsstandard erhöhen", so Gabriele Brambilla, Chief Executive Officer von Alira Health. "Die patientenorientierte Evidenz aus der realen Welt ist der Schlüssel unserer Mission, und Care Factory mit seinem außergewöhnlichen Team von Experten für Evidenz und Datenwissenschaft aus der realen Welt bringt unübertroffene Kenntnisse und Analysemöglichkeiten für EGA-Datenbanken mit."Care Factory liefert verschiedene Studien, die auf SNDS, einer französischen Datenbank basieren, die Ansprüche von mehr als 66 Millionen Patienten sammelt. Die Fähigkeit von Care Factory, solche Daten zu analysieren, stellt den Kunden von Alira Health, darunter Gesundheitseinrichtungen, Leistungserbringer und Branchen, umsetzbare Kenntnisse aus der Pflegepraxis bereit."Care Factory wurde aus der Erkenntnis heraus gegründet, dass der Markteintritt neuer Gesundheitsprodukte und Pflegestrategien auf einer gründlichen Analyse der Pflegepfade und der Wertedemonstration basieren muss, die durch die neuen massiven Gesundheitsdatenbanken ermöglicht wird", so Daniel Szeftel, Mitbegründer von Care Factory. "Die Fortführung dieses Ansatzes innerhalb von Alira Health vermittelt Care Factory einen neuen Impuls und mehr Möglichkeiten, die Patientenversorgung zu beeinflussen."Leiter des Care Factory-Programms ist Romain Finas, der sich der Firma vor kurzem als Vice President of Real-World Evidence angeschlossen hat. "Gesundheitssysteme generieren jeden Tag Unmengen von Daten. Als Teil von Alira Health deckt Care Factory die gesamte Wertschöpfungskette der realen Evidenz zur Analyse dieser Daten ab, von der Entwicklung und Verarbeitung der Datenstrategie bis hin zu innovativen medizinisch-ökonomischen Methoden."Herr Finas, der in Paris, Frankreich, ansässig ist, bringt profunde Fachkenntnisse in den Bereichen reale Daten, Optimierung von Arbeitsabläufen im Gesundheitswesen und pharmazeutische Erfahrung ein.Die Mitbegründer von Care Factory, Daniel Szeftel und Pierre Hornus, werden das Unternehmen weiterführen, um einen nahtlosen Übergang für die derzeitigen Kunden des Unternehmens und ein anhaltendes Engagement für den französischen Markt zu gewährleisten, wo Care Factory und Alira Health France unter der Leitung von Benjamin Chambon, dem Mitbegründer und CCO des Unternehmens, weiterhin ihren Sitz haben werden.Informationen zu Alira Health:Alira Health ist eine internationale Beratungsfirma, die sich an vorderster Front für die Umgestaltung des Gesundheitswesens einsetzt. Wir bieten eine Reihe von integrierten Dienstleistungen, die Gesundheits-, und Life-Science-Unternehmen dabei unterstützen, über den gesamten Lebenszyklus ihrer Lösungen hinweg innovativ zu sein und zu wachsen.Alira Health wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz außerhalb von Boston, MA, USA. 