Alipay jetzt in Müller-Filialen für chinesische Touristen verfügbar / Technische Abwicklung durch Finanzdienstleister epay (FOTO)

München (ots) -Alipay bei Müller: Die weltweit führende, globale Payment-Lösung,die von der Ant Financial Services Group betrieben wird, kann vonchinesischen Touristen ab sofort auch beim Einkauf in Filialen dertraditionsreichen Drogeriekette genutzt werden. Die technischeImplementierung übernimmt epay, ein Spezialist für elektronischenZahlungsverkehr, der im Bereich des elektronischen Zahlungsverkehrsund Prepaidkarten seit Jahren erfolgreich wächst. Damit erweiternMüller und epay ihre langjährige Partnerschaft."Wir freuen uns, in epay einen zuverlässigen Partner gefunden zuhaben, der uns beim Ausbau unserer mobilen Zahlungsverkehrsoptionenunterstützt", so Alexander Ebert, Leiter Controlling von Müller.Die multifunktionale Lifestyle-App Alipay war bei Müller pünktlichzur "Goldenen Woche" verfügbar: Die Nationaltagswoche wird jedes Jahrab dem 1. Oktober begangen und von den Chinesen vorrangig zum Reisenund Shoppen genutzt. In Deutschland können nun ab sofort auch Dingedes täglichen Bedarfs in Müller-Filialen an hochfrequentiertenReisezielen über die Alipay-App bezahlt werden."Immer mehr Chinesen reisen in die Länder Westeuropas, bevorzugtauch nach Deutschland. Mit Alipay steht ihnen ein Service zurVerfügung, den sie kennen und dem sie vertrauen", so Xiaoqiong Hu,Business Director Alipay DACH und CEE. Bereits im vergangenen Jahrkamen mehr als 12 Millionen Touristen aus Fernost nach Europa.Ungefähr 1,7 Millionen chinesische Touristen reisen jährlich alleinnach Deutschland; dabei geben sie während eines Urlaubstages imSchnitt rund 500 Euro nur für Shopping aus. Hierzulande ist Alipaybereits bei mehreren Tausend Händlern verfügbar - Tendenz starksteigend. In den vergangenen Wochen wurden beispielsweiseKooperationen mit dem Frankfurter Flughafen, dem MünchnerViktualienmarkt sowie der Warenhauskette Breuninger verkündet. Fürhiesige Händler bietet Alipay eine hervorragende Möglichkeit, Kundenaus China zu gewinnen; nicht zuletzt, weil die App neben dem Bezahlenauch als Marketingkanal und Store-Finder fungiert.epay, ein Full-Service-Anbieter im Bereich E-Payment, stellt fürseinen Partner Müller die Kassenintegration von Alipay sicher. "Wirgewährleisten mit unserem eigenen und zertifizierten Rechenzentrumnicht nur den sicheren Zahlungsverkehr, sondern sind auch permanentauf der Suche nach innovativen Lösungen, um unsere Kunden im Kontaktmit ihren Endkonsumenten zu stärken. Eine mobile Bezahlmethode wieAlipay anzubieten, ist daher der logische Schluss", so Dr. MarkusLandrock, Managing Director epay DACH, Global Issuing, Payments &Rewards.Über AlipayAlipay wird von der Ant Financial Services Group betrieben und istdie weltweit führende Zahlungsplattform. Alipay wurde 2004 gegründetund hat derzeit über 700 Millionen aktive registrierte Nutzer.Innerhalb der Alipay-App können Nutzer Informationen überverschiedene Geschäftseinrichtungen erhalten, Online- undOffline-Shopping-Zahlungen abschließen und aus einer breiten Palettevon Dienstleistungen, z.B. zur Vermögensverwaltung, wählen. InÜbersee deckt Alipay aktuell über 40 Länder und Regionen ab, umchinesischen Touristen, die ins Ausland reisen, mehr diversifizierteDienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Alipay unterstützt derzeit27 Währungen. In Deutschland nutzen schon rund mehrere TausendEinzelhändler Alipay und stetig werden es mehr; Kooperationenbestehen bislang unter anderem mit Breuninger, Rossmann, Zwilling,Promod, dem Münchner Viktualienmarkt, The North Face oder Timberland.Über epayepay - transact Elektronische Zahlungssysteme GmbH - ist einUnternehmensbereich der Euronet Worldwide Inc. (NASDAQ: EEFT) und mit707.000 POS Terminals an 323.000 Verkaufsstellen in 39 Ländern derweltweit führende Full-Service-Anbieter im Bereich E-Payment. 2017wurden 1,18 Milliarden Transaktionen von epay durchgeführt.Als Bindeglied zwischen Handel, virtuellem Content Anbieter undVerbrauchern verbindet epay die stärksten Marken mit den größtenEinzelhändlern. Das Unternehmen bietet seinen Partnern dabei einumfangreiches Produktportfolio aus Gutscheinkarten (Prepaid,Closed-Loop und GiftCards), ECommerce, Corporate Incentives sowieklassischen Zahlungsverkehrslösungen. Das Leistungsportfolio von epaydeckt die komplette Service-Prozesskette ab: Von der Beratung überdie Produktion & Logistik, die technische Integration & Abwicklungbis hin zu umfassenden Reportings sowie einem fortwährenden Supportvon Marketing, Vertrieb und IT.Die aktuelle Auszeichnung als eines der TOP 100 innovativstenFirmen des deutschen Mittelstands belegen die Zukunftsstärke desUnternehmens. 