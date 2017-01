Alina Schröder neue Programmchefin von DASDING (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Alina Schröder (31) wird zum 1. Februar 2017 Programmchefin vonDASDING. Die Koblenzerin soll für das junge Publikum die multimedialeWelle weiterentwickeln, deren Inhalte im Radio und Online verbreitetwerden. Der derzeitige Programmchef Wolfgang Gushurst (45) übernimmtab Februar die Leitung der neuen Hauptabteilung Kultur, Wissen, SWR2beim Südwestrundfunk (SWR). Der bisherige DASDING Wort-Chef SimonDreidoppel ist bereits seit Dezember 2016 stellvertretenderProgrammchef von DASDING.Alina Schröder zu ihrer neuen Aufgabe: "DASDING als junges,innovatives Programm fasziniert mich. Ich freue mich sehr darauf,diese Welle und das großartige Team dahinter als Programmchefinleiten zu dürfen und neue Impulse zu setzen. Es kommen neueHerausforderungen auf DASDING als junges, öffentlich-rechtlichesProgramm zu. Das Thema Crossmedialität wird weiter an Bedeutunggewinnen. DASDING gilt als Innovationslabor des SWR. Genau daraufmöchte ich aufbauen und weitere Entwicklungen anstoßen - mutig,kreativ und ein bisschen wild. Und das Wichtigste dabei: unserHörerinnen und Hörer ernst nehmen."Vita Alina SchröderAlina Schröder wurde am 15. Mai 1985 in Koblenz geboren. Siestudierte Medienwissenschaft, Psychologie und Volkswirtschaftslehrein Bonn und absolvierte nach ihrem Studienabschluss einjournalistisches Volontariat beim SWR. Ab 2012 war Schröder alstrimediale Redakteurin für DASDING, DASDING.tv und EinsPlus tätig.Seit 2015 präsentierte und produzierte sie den wöchentlichenVideoblog "Alina - Die Liebe und der Sex".Weitere Informationen auf www.SWR.de/kommunikationPressekontakt:Anja Görzel, Tel. 0711 929 11046, anja.goerzel@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell