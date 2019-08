Align Technology zeigt ein starkes Umsatzwachstum, warnt aber vor eine Schwäche in China

Weitere Suchergebnisse zu "Align Technology":

Als Align Technology (WKN:590375) im April seine Zahlen für das erste Quartal veröffentlichte, überraschte es die Investoren positiv. Der Hersteller von Zahnarztausrüstung übertraf die Erwartungen dank eines Umsatzwachstums von 28 %.

Nachdem diese soliden Zahlen im ersten Quartal bekanntgegeben wurden, sagte Align voraus, dass sein Umsatz im zweiten Quartal zwischen 590 Millionen US-Dollar und 600 Millionen US-Dollar liegen wird. Und Mitte Juli konnte das Unternehmen zeigen, ob es sein Versprechen einhält oder nicht. Hier liest du, wie sich Align geschlagen hat.

Align Technology: die nackten Zahlen

Kennzahl Q2 2019 Q2 2018 Veränderung zum Vorjahr Umsatz 600,7 Millionen USD 490,3 Millionen USD 22,5 % Nettogewinn 147,1 Millionen USD 106,1 Millionen USD 38,6 % Gewinn je Aktie (EPS) 1,83 USD 1,30 USD 40,8 %

Datenquelle: Align Technology.

Was ist mit Align Technology in diesem Quartal passiert?

Align übertraf erneut seine Umsatzerwartungen. Die Verkaufszahlen waren höher als das obere Ende der Schätzungen zu Beginn des Quartals und das Unternehmen konnte sich besonders über ein starkes Wachstum außerhalb der USA freuen. Der internationale Umsatz von Invisalign stieg um 36,7 % gegenüber dem Vorjahr. In den USA stieg der Umsatz von Invisalign um 16,5 %.

Obwohl der Absatz von Invisalign solide erscheint, war er nicht so hoch, wie von Align erwartet. Das Unternehmen sagte, dass China aufgrund der schwieriger werdenden Konsumentenumgebung schwächelte. In Nordamerika wurden die Verkaufszahlen von Invisalign durch die geringeren Anwendungen junger Erwachsender gedämpft.

Der durchschnittliche Verkaufspreis war ebenfalls niedriger. In den USA lag er für Invisalign im zweiten Quartal bei 1.230 US-Dollar. Das sind 6,5 % weniger als in der Vorjahresperiode. Der durchschnittliche Verkaufspreis im internationalen Markt büßte 8,4 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein und erreichte 1.305 US-Dollar.

Das Unternehmen konnte aber ein beeindruckendes Wachstum bei seinen Scannern vorweisen. Der Umsatz in dieser Sparte stieg um 82,4 % gegenüber dem Vorjahr auf 104 Millionen US-Dollar.

Die Verbesserung des Gewinns von Align Technology wurde durch eine Zahlung in Höhe von 51 Millionen US-Dollar von Straumann getrieben. Diese Zahlung erhielt es im Zuge der Einigung über Patentstreitigkeiten. Der Gewinn je Aktie erhielt dadurch einen Schub und erreichte 0,57 US-Dollar. Ohne diese Ausgleichszahlung wäre der Gewinn gegenüber dem Vorjahr gesunken.

Aber es ist nicht so düster, wie es klingt. Align hatte eine Steuerzahlung im zweiten Quartal zu stemmen, die 35,4 Millionen US-Dollar höher war als in der gleichen Vorjahresperiode.

Was das Management zu sagen hatte

Präsident und CEO von Align Joe Hogan sagte:

Unsere Umsätze des zweiten Quartals waren am oberen Ende der Vorhersage und spiegeln das Volumenwachstum von Invisalign hauptsächlich durch internationale Ärzte sowie die starken Verkäufe von iTero Scannern wieder. Das Volumen von Invisalign in Q2 war 24,6 % höher und spiegelt die Nutzung durch Teenager und junger erwachsener Patienten wider, sowie die stärkere Nutzung bei Zahnärzten und einer Expansion unserer Kundenbasis, welche weltweit 60.000 aktive Ärzte umfasst.

Blick in die Zukunft

Align erwartet, dass der Nettoumsatz im dritten Quartal zwischen 585 Millionen US-Dollar und 600 Millionen US-Dollar liegt. Dies würde ein Wachstum gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 16 % bis 19 % entsprechen. Das ist langsamer als, was das Unternehmen in der Vergangenheit geleistet hatte. Die Verkaufszahlen von Invisalign sollen sich um einen ähnlichen Prozentsatz von 370.000 auf 380.000 erhöhen.

Das Unternehmen erwartet einen Gewinn je Aktie im dritten Quartal zwischen 1,09 US-Dollar und 1,16 US-Dollar. Diese Vorhersage ist enttäuschend, da sie einen Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 9 % bedeutet. Warum ist Align so pessimistisch? Hogan sagte „Aufgrund der Unsicherheit in China spiegelt die Vorhersage für das dritte Quartal einen vorsichtigeren Blick auf das Wachstum in der Region Asien-Pazifik wider.“

Es bleibt abzuwarten, wie lang der Gegenwind aus China anhält, aber da die Aktien von Align zu einem Premiumpreis gehandelt werden, wirkt sich jedes Problem schwer auf die Aktien aus. Allerdings sagte Joe Hogan in einer Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des ersten Quartals, dass China langfristig ein großartiger Wachstumsmarkt für Align ist. Align steht noch am Anfang seiner Expansion in diesem Land. Vorübergehende Probleme sollten daher bei langfristigen Investoren nicht zu große Sorgen auslösen.

Keith Speights hält Aktien von Align Technology. The Motley Fool hält und empfiehlt Aktien von Align Technology.

Dieser Artikel wurde von Keith Speights auf Englisch verfasst und am 25.07.2019 auf fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2019