Align Technology: Das ist ein Topwert

Align Technology ist ein Unternehmen der Branche Medizintechnik aus den USA, das in den vergangenen Jahren an den Börsen höchste Gewinne einbrachte. Wer seit Beginn des Markthandels am 30. Oktober 2000 investierte, konnte etwa bis 2018 ein Plus von 1.500 % schaffen. In den meisten Kombinationen der vergangenen 10 Jahre, bezogen auf Ein- und Ausstieg, hat die Aktie ein deutliches Renditeplus ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.