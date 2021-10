Align Technology Aktie: Q3 Ergebnis übertrifft die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten!

Align Technology Inc. (NASDAQ:ALGN) meldete für das dritte Quartal einen Umsatz von 1,016 Mrd. USD, ein Plus von 0,5 % gegenüber dem Vorquartal und 38,4 % gegenüber dem Vorjahr, und übertraf damit die Konsensschätzung von 977,80 Mio. USD. Der Umsatz mit Clear Aligner lag bei 837,6 Mio. $, was einem Rückgang von 0,4 % gegenüber dem Vorquartal und einem Anstieg von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu Align Technology



mehr >