Alicia Remirez wird neue Produzentin und Geschäftsführerin bei OLGA FILM

München (ots) - Alicia Remirez wird ab 1. August 2018 neueProduzentin und Geschäftsführerin bei der OLGA FILM GmbH.Alicia Remirez: "Ich freue mich riesig auf die Arbeit an ViolaJägers Seite. Wir ergänzen und bereichern uns perfekt und teilen dieLeidenschaft für gute Geschichten. Kaum eine Firma steht so sehr fürdie Verbindung von Qualität und Unterhaltung - dementsprechend ist eseine Ehre, Teil der OLGA FILM zu werden."Viola Jäger, Produzentin und Geschäftsführerin der OLGA FILM:"Alicia ist eine der besten Programmmacherinnen in Deutschland. Ichbin mehr als stolz, gemeinsam mit ihr das TV-Engagement der OLGA FILMweiter auszubauen. Alicia und ich haben schon vor vielen Jahrenmiteinander erfolgreiche und preisgekrönte Fernsehmehrteilerrealisiert (u.a. "Wir sind das Volk") und auch gemeinsam neueProjekte geplant. Eines dieser Projekte ist die neue ARD-Serie "DieHeiland - Wir sind Anwalt", die ab 4.September um 20:15 Uhr in derARD starten wird."Oliver Berben, Vorstand TV, Entertainment & digitale Medien: "MitAlicia Remirez bekommt OLGA FILM eine großartige Produzentin undGeschäftsführerin, die zusammen mit Viola Jäger das Unternehmen ineine wunderbare und erfolgreiche Zukunft führen wird. Wir sind sehrstolz auf dieses 'Powerhaus' und freuen uns sehr auf dieZusammenarbeit."Die 1965 in Madrid geborene Produzentin Alicia Remirez studierteein Jahr in New York "Cinema Studies" sowie "Allgemeine undvergleichende Literaturwissenschaft" in Berlin. 1992 schloss sie ihrStudium mit einem Master of Arts an der University of Sussex in"Modern Comparative Literature" ab. Während ihrer Studienzeitarbeitete sie unter anderem im Auslandsstudio des SpanischenFernsehens sowie in der Presseabteilung der Tobis.Über ein Praktikum kam sie 1993 zum Privatsender Sat.1, wurde 1994Redakteurin und leitete ein Jahr später bereits die TV-MovieAbteilung. Der Sendeplatz am Dienstagabend wurde unter ihrer Leitungder erfolgreichste Sendeplatz des Senders. 14 Jahre blieb sie demSender treu und war als stellvertretende Geschäftsführerinverantwortlich für die Serien-, TV-Movie-, Event-, Daily- undKinoproduktionen. Über 120 TV-Movies hat sie in dieser Zeitverantwortet, wie "Das Zimmermädchen und der Millionär", "Ein Chefzum Verlieben", "Dich schickt der Himmel", "Der Wannseemörder",Serien wie "Blackout", "Bis in die Spitzen", "Typisch Sophie", Eventswie "Der Tunnel", "Die Luftbrücke", "Wir sind das Volk", TV-Soaps wie"Verliebt in Berlin" sowie Kino-Koproduktionen wie "Herr Lehmann"oder "Das Wunder von Bern".Ab 2008 arbeitete sie dann als Produzentin, zunächst bei PaW, wosie die Serie "Dr. Molly und Karl" produzierte, und dann als freieProduzentin für Ninety Minute, wo u.a. die Filme "Hannah Mangold undLucy Palm" (Sat.1), "Mona kriegt ein Baby" (ARD) und "Zu mir oder zudir?"(ZDF) entstanden. 2016 wechselte sie schließlich zur UFA Fictionund war dort zuständig für "Ein starkes Team".Die OLGA FILM GmbHSeit über 40 Jahren bewegt sich die OLGA FILM an der Schnittstellevon Unterhaltung und Anspruch: Bewusst suchen die Produzenten derOLGA nach neuen Regie- und Buchtalenten mit außergewöhnlichenFilmprojekten. Neben einem breiten Fernsehspektrum (z.B. aktuell dieARD-Anwaltsserie DIE HEILAND und seit 2003 die ZDF-KrimireiheKOMMISSARIN LUCAS) hat sich OLGA FILM mit künstlerisch wertvollenaber auch erfolgreichen Kinofilmen etabliert. Filmschaffende wieDoris Dörrie (KIRSCHBLÜTEN-HANAMI), Rainer Kaufmann, Sönke Wortmann(DER BEWEGTE MANN), Katja von Garnier (BANDITS), Dennis Gansel(NAPOLA, MÄDCHEN MÄDCHEN), Maggie Peren, Marco Kreuzpainter, UweOchsenknecht, Heiner Lauterbach, Joachim Kroll und Til Schweigerfanden in der OLGA eine frühe Heimat und die Möglichkeit, ihreHerzensprojekte zu realisieren. 2011 erhielt VINCENT WILL MEER (RalfHuettner) unter anderem den Deutschen Filmpreis Lola in Gold. Zuletztwurde DER KÖNIG VON BERLIN (Lars Kraume) ausgestrahlt und derErfolgsfilm DIESES BESCHEUERTE HERZ (Marc Rothemund) von über zweiMillionen Kinobesuchern gesehen. Ab dem 30. August läuft der neueFilm von Detlev Buck, ASPHALTGORILLAS, in den Kinos.