Unterföhring (ots) -28. Februar 2017. Alicia Keys, Ludacris, Pitbull, Timbaland, Ne-Yound Kelly Rowland: Was sich wie das "Who's who" der GRAMMY® Gewinnerliest, ist in Wirklichkeit die Liste der Gaststars der zweitenStaffel von "Empire". Darin liefern sich die OSCAR® Nominees TarajiP. Henson und Terrence Howard in bester Shakespeare-Manier wiedereinen erbitterten Kampf um das familieneigene Plattenlabel ...ProSieben zeigt die zweite Staffel der US-Rekord-Serie "Empire" ab 4.April 2017, dienstags um 23:15 Uhr in Doppelfolgen."So werden Soaps heutzutage gemacht: voll Angeberei, Energie undSoul. Lasst euch mitreißen oder geht aus dem Weg."ROBERTO BIANCO, USA TODAYFakten:- Die erste Staffel von "Empire" brach in den USA Rekorde: Alserste TV-Serie erzielte sie steigende Zuschauerzahlen von Woche zuWoche und erreichte mit ihrem Soundtrack Platz 1 derUS-Billboard-Charts. - Der von Hip Hop-Mogul Timbaland produzierteSoundtrack bescherte der Serie außerdem einen GRAMMY®. - 2016 konnteauch Taraji P. Henson ("Cookie") endlich einen der wichtigsten Preisemit nach Hause nehmen: Sie erhielt den GOLDEN GLOBE® als besteDarstellerin in einer TV-Drama-Serie.#FreeLucious: Plattenboss Lucious Lyon (Terrence Howard) sitztseit drei Monaten wegen Mordes im Gefängnis und versucht, seineGeschäfte von dort aus zu leiten. Draußen organisiert seine Ex-FrauCookie (Taraji P. Henson) eine Benefiz-Gala, um Stimmung für dieFreilassung des Familienoberhaupts zu machen. Doch hinter denKulissen brodelt es gewaltig: Cookie und ihre Söhne Andre (TraiByers) und Hakeem (Bryshere Y. Gray) planen, das Musiklabel an sichzu reißen. Mit Hilfe des dritten Sohnes Jamal (Jussie Smollett)gelingt es Lucious allerdings, die feindliche Übernahme abzuwendenund setzt alle Beteiligten auf die Straße. Cookie und Co. gründen ihreigenes Label und der Kampf um die Vorrangstellung im HipHop-Business ist eröffnet ...