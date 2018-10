Alice Weidel: Scholz verrät deutsche Steuerzahler an Brüsseler Begehrlichkeiten

Berlin (ots) - Laut Recherchen der "FAZ" unternimmtBundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) in Brüssel keinerleiAnstrengungen, die EU-Ausgaben in der nächsten Finanzierungsperiodezu begrenzen und eine drastische Erhöhung des deutschen Beitrags nachdem "Brexit" zu vermeiden. Dazu erklärt die Fraktionsvorsitzende derAfD im Deutschen Bundestag Alice Weidel:"Scholz verrät die deutschen Steuerzahler an die Eurokraten mitihrem unersättlichen Geldhunger. Weniger Mitglieder, wenigerAufgaben, deshalb Kürzung des EU-Budgets um den Finanzierungsanteilder Briten nach deren Austritt: Das muss die Verhandlungslinie einerverantwortungsbewussten deutschen Regierung sein. Schließlich willsich die EU den 'Brexit' mit einer satten britischen Austrittszahlungvergolden lassen.Schon das Festhalten am Beitragsziel von einem Prozent desBruttonationaleinkommens, das Scholz als offizielle Linie derBundesregierung ausgegeben hat, bedeutet für die deutschenSteuerzahler eine unzumutbare Mehrbelastung von zehn Milliarden Eurojährlich.Jetzt wird bekannt, dass Deutschland sich nicht gegen die Pläneder EU-Kommission für eine zehnprozentige Steigerung derBerechnungsgrundlage wehren will. Das würde bedeuten, dassDeutschland 15 Milliarden Euro jährlich mehr bezahlen und damit denFinanzierungsausfall durch den 'Brexit' praktisch alleine schulternmüsste. Olaf Scholz verschleudert das Geld der deutschenSteuerzahler, als gäbe es kein Morgen.Die Bundesregierung hat offenbar genausowenig wie dieEU-Kommission das Signal verstanden, das vom Austritt der Britenausgeht. Wenn die EU eine Zukunft haben soll, muss sie zu ihrenWurzeln als föderaler Bund souveräner Nationalstaaten zurückkehren.Sie muss wieder zum 'Europa der Vaterländer' werden und denzentralistischen Brüsseler Bürokraten-Wasserkopf, der sich immer mehrKompetenzen anmaßt, drastisch beschneiden. Mit ihrer fahrlässigenNachgiebigkeit setzt die Bundesregierung den Bestand der EU aufsSpiel."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecher der AfD-Fraktion im Deutschen BundestagTel.: 030 227 57225Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell