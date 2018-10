Berlin (ots) - Die Fraktionsvorsitzende der AfD im DeutschenBundestag Alice Weidel kommentiert die Ankündigung vonSPD-Fraktionschefin Andrea Nahles, die SPD werde sich von der "Agenda2010" verabschieden und ein Konzept "Sozialstaat 2025" auf den Wegbringen:"Wenn Sozialdemokraten sich ein neues Sozialstaatskonzeptausdenken wollen, ist das für die Bürger allemal eine Hiobsbotschaft.Unterm Strich bleibt letztlich immer stehen, dass noch mehr Geldumverteilt werden soll, das den hart arbeitenden Bürgern undSteuerzahlern in diesem Land vorher weggenommen wird. Wer seinenLebensunterhalt selbst verdient und mit den Erträgen seiner Leistungdas Gemeinwesen am Laufen hält, ist am Ende immer der Dumme.Wer tatsächlich die ,soziale Gerechtigkeit' im Sinn hätte, derwürde dafür sorgen, dass dem fleißigen Facharbeiter, der sich fürseine Familie abschuftet, nicht von jedem zusätzlich verdienten Euromehr als die Hälfte vom Staat wieder abgezogen wird.,Sozial ungerecht' ist es, wenn Paketzusteller undKrankenschwestern mit ihren Steuergroschen die Ökostromfonds undElektro-Drittautos grüner Besserverdiener subventionieren müssen undNormalverdiener dafür bluten müssen, dass illegale Einwanderer ohneAsylanspruch unser Gastrecht missbrauchen.Aber eher legt der Hund einen Wurstvorrat an, als dasssozialdemokratische Umverteilungspolitiker der ausgebeutetenMittelschicht mehr vom sauer verdienten Geld in der eigenen Taschelassen."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecher der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestagchristian.lueth@afdbundestag.deTel.: 030 227 57225Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell