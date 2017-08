Alice Weidel: Merkel provoziert die nächste Migrationswelle

Berlin (ots) - Zum explodierenden Familiennachzug erklärt dieAfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel:"2018 wird allen Berechnungen nach das schwärzeste Jahr in derdeutschen Asylkrise. Soeben hat die Bundesregierung genehmigt, dassmindestens 390.000 Syrer ihre Familien nach Deutschland nachholendürfen. Weitere Länder werden folgen. Damit erwarten Experten imkommenden Jahr eine Migrationswelle von mindestens zwei MillionenMenschen - und das allein aus Syrien.Die Wähler müssen begreifen, was auf sie zukommt, wenn sie in dreiWochen Angela Merkel wählen. Unsere Sozialsysteme stehen jetzt schonbereits kurz vor dem Kollaps, da mehr als 60 Prozent der Migranten inDeutschland keinen Schulabschluss haben und damit keine Chance aufdem deutschen Arbeitsmarkt, nicht integrierbar sind und somit einLeben lang in Parallelgesellschaften und in unserem Sozialsystemhängen bleiben.Dessen ungeachtet reißt Angela Merkel die Tore nach Deutschlandnoch weiter auf. Das birgt enormen sozialen Sprengstoff, erhöht dieTerrorgefahr immer weiter und belastet den Staathaushalt in niegekannten Dimensionen. Der Familiennachzug ist der Sargnagel zuunserem Sozialsystem. Die Wähler müssen am 24.9. klug handeln undverhindern, dass die CDU unter Merkel uns alle ins endgültige sozialeChaos stürzt."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecher der Alternative für DeutschlandChristian.lueth@alternativefuer.deOriginal-Content von: Alternative f?r Deutschland (AfD), übermittelt durch news aktuell