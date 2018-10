Alice Weidel: Justiz- und Politikversagen kostet Menschenleben

Berlin (ots) - Der vorzeitig aus der Haft entlassene libanesischeSchwerkriminelle Omar Ali-Khan ermordete in Berlin bei einemWohnungseinbruch einen Bauarbeiter und fünffachen Familienvater. Dazuerklärt die Fraktionsvorsitzende der AfD im Deutschen Bundestag AliceWeidel:"Das Versagen und die unbegreifliche Nachsicht von Justiz,Behörden und Politik im Umgang mit schwerkriminellen Einwandererclanskostet Menschenleben, zerstört Familien und untergräbt das Vertrauenin den Rechtsstaat. Detlev L. könnte noch leben und seine fünf Kindernoch ihren Vater haben, wäre Omar Ali-Khan nicht anderthalb Jahre vorAblauf seiner Haftstrafe aus dem Gefängnis entlassen worden.Dass Omar Ali-Khan sich nach seiner Haftentlassung frei in Berlinbewegen und wieder Verbrechen in Serie begehen konnte, ist denBürgern nicht zu vermitteln. Dass sein Bruder, der PolizistenmörderYassin Ali-Khan, wegen eines Behördenfehlers nach Verbüßung seinerStrafe nicht abgeschoben wurde, sondern schon in einem Jahr nachseiner ,freiwilligen Ausreise' wieder nach Deutschland zurückkehrendarf, ist ein handfester Skandal.Ausländische Straftäter müssen grundsätzlich in ihre Heimatländerabgeschoben und mit einer dauerhaften Einreisesperre belegt werden,die auch durchgesetzt wird. Und zwar nicht erst, wenn sie jemandenermordet haben, sondern bereits nach der ersten Verurteilungunabhängig von der Schwere der Tat. Die Sicherheit der rechtstreuenBürger muss wieder oberste Priorität bekommen."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecher der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestagchristian.lueth@afdbundestag.deTel.: 030 227 57225Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell