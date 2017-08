Alice Weidel: Islamistischer Terror offenbart Politikversagen

Berlin (ots) - Zu den Terroranschlägen erklärt dieAfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel:"Jetzt auch Barcelona. Den Opfern und Familien des islamistischenTerroranschlages gilt unser Beileid.Dieser schreckliche Anschlag mitten in der Urlaubszeit in einerder beliebtesten Urlaubsstädte Europas zeigt, wie akut dieTerrorgefahr durch den Islamismus in Europa ist. Die Terroristen sindunter uns. Dank der immer noch offenen Grenzen, können sie in Europaund Deutschland völlig unkontrolliert ein- und ausgehen und ihrschreckliches, menschenverachtendes Handwerk ausüben.Die Anschläge von Barcelona zeigen auch, dass wir es mit einemPolitikversagen offener Grenzen und laxer Immigrationspolitik zu tunhaben. Die naive Willkommenskultur gefährdet unsere Sicherheit, tötetMenschen und setzt unseren Frieden aufs Spiel. Wir müssen endlichunsere Grenzen schließen und alle islamistischen Gefährder sofortabschieben. Andernfalls wird sich auch Barcelona wiederholen.Barcelona ist überall."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecher der Alternative für Deutschlandchristian.lueth@alternativefuer.deOriginal-Content von: Alternative f?r Deutschland (AfD), übermittelt durch news aktuell