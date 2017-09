Alice Weidel: Immer mehr Menschen wenden sich von Angela Merkel ab / Zu den steigenden AfD-Umfragewerten erklärt AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel:

Berlin (ots) - "Merkel im Sinkflug! Die Asyl-Kanzlerin hat binnenWochen fast sieben Prozent eingebüßt. Je näher die Schicksalswahlrückt, desto deutlicher erkennen die Menschen in Deutschland, dassein naives 'Weiter so!' nicht funktionieren kann.Das 'Weiter so!' bezieht sich nicht nur auf die offenen Grenzenund das Asyl-Chaos. Es gilt mittlerweile auch für die Autoindustrie,die kalte Progression, die Nullzinspolitik, die unsere Ersparnisseauffrisst und für die steigende Terrorgefahr durch Zuwanderung.Merkel ist überhaupt nicht gut für unsere persönliche Zukunft,genauso wie für das ganze Land. Immer mehr Wähler haben erkannt, dasseinzig und allein die AfD für einen komplett anderen Kurs steht unddiese gescheiterte Politik von Angela Merkel korrigieren wird.Ziel ist es, als Oppositionsführer im Bundestag die Altparteienvor uns her zu treiben, um das Ruder in diesem Land in letzterSekunde noch einmal herumzureißen."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecher der Alternative für Deutschlandchristian.lueth@alternativefuer.deOriginal-Content von: Alternative f?r Deutschland (AfD), übermittelt durch news aktuell