Berlin (ots) - Am heutigen Dienstag diskutieren die EU-Finanzminister per Videokonferenz, wie das Bündnis auf die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise reagieren soll. Auch das Thema Corona-Bonds steht auf der Tagesordnung. Die stellvertretende AfD-Bundessprecherin Alice Weidel, Fraktionschefin im Bundestag, warnt eindringlich vor einer solchen Maßnahme. Auch Kredite über den ESM lehnt sie ab. Für die eigenen Schulden müsse jeder Staat selbst verantwortlich sein, mahnt sie im Interview mit der Wochenzeitung Junge Freiheit. Das gelte auch in Krisenzeiten. Zudem fordert Weidel: "Deutschland benötigt dringend eine Exit-Strategie aus den Corona-Notmaßnahmen."Lesen Sie hier das ganze Interview mit Alice Weidel: http://ots.de/gvp6FSPressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleSchillstraße 9 / 10785 BerlinTelefon: 030 220 5696 50E-Mail: presse@afd.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/110332/4566247OTS: AfD - Alternative für DeutschlandOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell