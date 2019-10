Alice Weidel: Falsche Wirtschaftspolitik hat Deutschland zum Abstiegskandidaten gemacht

Berlin (ots) - Der Internationale Währungsfonds (IWF) erwarteteinen deutlichen Rückgang des Wachstums der Weltwirtschaft und hatdie Wachstumsprognose für Deutschland drastisch nach untenkorrigiert. Dazu erklärt das AfD-Bundesvorstandsmitglied AliceWeidel:"Deutschland bekommt jetzt die Rechnung für das Desaster derEuro-'Rettung' und für die grundfalsche Wirtschaftspolitik derRegierung Merkel präsentiert. Dass die deutsche Wirtschaft besondershart vom Rückgang des Weltwirtschaftswachstums getroffen wird, istkein schicksalhaftes Verhängnis, sondern ebensosehr die hausgemachteFolge katastrophaler politischer Fehlsteuerungen.Die EZB-Politik des billigen Geldes hat zwar ein kurzfristigesExportfeuerwerk entfacht, aber zugleich den Innovationsdruck von dendeutschen Unternehmen genommen. Darunter hat die Wettbewerbsfähigkeitauch der deutschen Wirtschaft gelitten. Das rächt sich in Zeiten derKrise.Gerade weil die deutsche Wirtschaft in hohem Maße auf florierendeExporte angewiesen ist, schadet die Schwächung des IndustriestandortsDeutschlands durch ideologiepolitische Fehlsteuerungen dem ganzenLand. Die Merkel-Regierung hat vorhandene Ressourcen systematischfehlgeleitet und die deutsche Wirtschaft im internationalen Vergleichzum Abstiegskandidaten gemacht.Die Automobilindustrie als Motor der Industrie und die einstsichere und zuverlässige Energieversorgung hat diese Regierungmutwillig im Namen des Klimawahns beschädigt. Abermilliarden sindsinnlos in unproduktive ideologische Prestigeprojekte wie'Energiewende' und 'Willkommenskultur' geflossen, statt dieInfrastruktur und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu stärkenund zukunftsfest zu machen.Überhöhte Strompreise, Rekord-Steuerbelastung, marode Verkehrswegeund überbordende Bürokratie haben die Produktion inSchlüsselindustrien wie Automotive, Chemie und Pharma zunehmend insAusland vertrieben und Investoren abgeschreckt. Verbohrte grüneIdeologen mögen darüber jubeln, weil das angeblich die 'CO2-Bilanz'verbessert. Die Bürger zahlen dafür die Zeche mit steigenderArbeitslosigkeit und deutlichen Wohlstandseinbußen. DieVerantwortlichen dafür sitzen nicht in Washington und Peking, sondernauf der GroKo-Regierungsbank."Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleSchillstraße 9 / 10785 BerlinTelefon: 030 220 5696 50E-Mail: presse@afd.deOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell