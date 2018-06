Berlin (ots) - Zur Ankündigung der EU, als Reaktion auf dieTürkei-Wahlen die Zollunion mit der Türkei vorerst nicht weiterauszubauen, erklärt die Fraktionsvorsitzende der AfD im DeutschenBundestag, Alice Weidel:"Das Einfrieren der Zollunions-Verhandlungen ist halbherzig undinkonsequent. Ökonomie und Freihandel werden dabei unzulässig mitpolitischen und Menschenrechtsfragen vermengt.Nach der neuerlichen Bestätigung des Erdogan-Kurses in den letztenWahlen ist vielmehr die sofortige Beendigung derEU-Beitrittsgespräche mit Ankara überfällig. Die Vorstellung, eineautoritäre islamistische Diktatur zum EU-Mitglied zu machen, istabsurd. Die konsequente Haltung der österreichischen Regierung indieser Frage verdient deshalb volle Unterstützung.Deutschland und die EU müssen sich im Verhältnis zur Türkeiehrlich machen. Der sogenannte ,Flüchtlingsdeal' ist von fragwürdigemNutzen, macht aber Brüssel und Berlin erpressbar. Auch diesesAbkommen muss deshalb gekündigt werden.Die EU-Staaten müssen stattdessen die Sicherung der Grenzen unddie Unterbindung illegaler Migration auf nationaler und EU-Ebenewieder selbst in die Hand nehmen. Es ist nicht länger hinnehmbar,dass die deutsche und europäische Politik sich wegen eigenerUnentschlossenheit in der Migrationspolitik von demMöchtegern-Autokraten Erdogan am Gängelband führen lässt."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecherder AfD-Fraktion im Deutschen BundestagTel.: 030 22757225Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell