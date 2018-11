Alibaba will deutsches Know-how abgreifen!

Obwohl die Cloud-Computing-Sparte von Alibaba in Deutschland noch nicht so lange aktiv ist, verfügt sie in Frankfurt bereits über zwei Rechenzentren. Derzeit versucht „Alibaba Cloud“ hierzulande ein Team mit neuem hiesigen Fachpersonal aufzubauen. Nun wollen die Chinesen offenbar auf eine innovative Methode zur Personalfindung zurückgreifen, wie das Online-Portal „Unternehmen-heute“ berichtete.

„Tianchi“-Wettbewerb erstmals in Deutschland

Demnach werde Alibaba in Deutschland gemeinsam mit dem Jobportal ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Marco Schnepf.