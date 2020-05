Alibaba: Ein wichtiger Erfolg zum Wochenabschluss

Die Alibaba-Aktie leistete sich in der vergangenen Woche eine kurzfristige Schwäche, denn am Mittwoch fiel der Kurs zum Handelsende unter seinen 50-Tagedurchschnitt bei 200,73 US-Dollar zurück. Am Donnerstag startete die Aktie sogar deutlich unterhalb des gleitenden Durchschnitts in den Handel, erholte sich aber im Verlauf des Tages recht schnell wieder.

In einer dynamischen Aufwärtsbewegung konnte die 50-Tagelinie erneut überwunden werden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung