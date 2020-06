Alibaba: Das war wichtig!

Die Alibaba-Aktie konnte am 19. und 20. Mai bis an die Marke von 220,00-US-Dollar vordringen. Es gelang den Bullen jedoch nicht, diesen Widerstand nachhaltig zu überwinden. In Folge dieses Scheiterns ging die Aktie in eine steile Abwärtsbewegung über. Sie bestimmte auch in der vergangenen Woche das Bild.

Der Kurs fiel unter seinen 50-Tagedurchschnitt bei 202,78 US-Dollar zurück und ermäßigte sich ...



