Alibaba und Tencent: Wer macht das Rennen im Markt für das mobile Bezahlen?

Chinas Markt für mobiles Zahlen ist in den vergangenen Jahren exponentiell gewachsen. Dieses Wachstum wurde vor allem durch die beiden Tech-Giganten Alibaba und Tencent getragen. Beide haben ihre Marktanteile insgesamt steigern können und decken 90 % des gesamten chinesischen Marktes ab. Der Markt hat sich gemessen am Transaktionsvolumen alleine in 2016 verdreifacht und es wird prognostiziert, dass das Volumen einen Stand von 8 Bio. US-Dollar in 2017 erreicht, nach 5,5 Bio. US-Dollar in 2016. Das wäre ein Anstieg von 45 % gegenüber dem Vorjahr.

Tencent holt auf

Dabei ist Alipay, die Applikation von Alibaba, derzeit noch führend in diesem Segment und wird gefolgt von Tencents Tenpay. In den letzten Jahren hat allerdings Alipay Marktanteile an Tenpay verloren. Besonders in diesem Jahr ist deutlich erkennbar, dass Tenpay aufholt. In 2016 betrug der Marktanteil von Alipay 60 %, der von Tenpay kam auf 22 %. In diesem Jahr liegt der Marktanteil von Alipay aktuell bei 57 %. Tenpay hat sich bisher 41 % sichern können, also nochmals eine deutliche Steigerung. Noch gewinnt Tenpay allerdings seine Anteile größtenteils von anderen Wettbewerbern hinzu. Aber es ist vielleicht nur noch eine Frage der Zeit, bis man auch dem Platzhirschen Alipay Kunden abjagt.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.