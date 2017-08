Alibaba setzt rasanten Wachstumskurs fort

Weitere Suchergebnisse zu "Alibaba Group Holding Ltd.":

PEKING (dpa-AFX) - Die chinesische Handelsplattform Alibaba ist mit einem Umsatz- und Gewinnsprung in das neue Geschäftsjahr gestartet.



Im ersten Quartal sprang der Umsatz dank einer starken Nachfrage in China im Jahresvergleich um 56 Prozent auf 50,18 Milliarden Yuan (6,4 Mrd Euro) in die Höhe, wie der Konzern am Donnerstag in Peking mitteilte. Unter dem Strich verdiente Alibaba 14,0 Milliarden Yuan und damit fast doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Analysten hatten im Schnitt deutlich weniger erwartet.

Alibaba-Aktien waren vorbörslich mit einem Kursanstieg von knapp 4,8 Prozent entsprechend gefragt und standen damit vor einem Rekordhoch. Alibaba-Chef Daniel Zhang sprach von einem "starken Start" in das Geschäftsjahr 2018./jha/tav/fbr