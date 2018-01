Alibaba: Der positive Jahresauftakt macht Hoffnung auf mehr!

Liebe Leser,

nur für eine kurze Zeit sah es im Dezember so aus, als könne sich die Aktie des chinesischen Internetunternehmens Alibaba fangen und ihren Ende November unterbrochenen steilen Aufwärtstrend wieder aufnehmen. Doch auf alle Anleger, die diese Hoffnung hegten, dürfte die zweite Dezemberhälfte recht ernüchternd gewirkt haben, denn der Kurs fiel wieder zurück.

Den Käufern gelang nicht mehr als eine zähe Seitwärtsbewegung zwischen 171 und 179 US-Dollar, wobei die Kurse zum Ende des alten Jahres der unteren Marke dieser Handelsspanne weitaus näher waren als der oberen. Für Anleger aus dem Euroraum kamen noch die Kursverluste des US-Dollars gegenüber dem Euro hinzu, sodass die Performance der eigenen Aktien hier gleich von zwei Seiten aus unter Druck kam.

Das allgemeine Chartbild, das sich über weite Teile des Jahres 2017 als ausgesprochen positiv darstellte, hatte sich damit im Dezember deutlich eingetrübt. Doch zum Jahreswechsel meldeten sich die Käufer, von denen man Ende Dezember noch annehmen musste, dass sie sich etwas verausgabt hatten, deutlich zurück. In der gesamten ersten Handelswoche zog die Alibaba-Aktie kontinuierlich an und beendete den Handel am Freitag auf einem Niveau von 190,70 US-Dollar.

Kommt es nun zu einem neuen Allzeithoch?

Damit ist das bisherige Allzeithoch aus der zweiten Novemberhälfte wieder erreicht. In der neuen Woche werden Bullen und Bären deshalb um die Frage ringen müssen, ob das Allzeithoch überwunden werden kann. Dabei zählt natürlich nur eine dauerhafte Überwindung, die am besten am Ende der zweiten Handelswoche mit einem höheren Wochenschlusskurs bestätigt wird.

Es wäre deshalb nicht verwunderlich, wenn die Alibaba-Aktie nach den starken Anstiegen der letzten Handelstage nun erst einmal einen Gang zurückschaltet und in eine neuerliche Seitwärtsbewegung auf Höhe des Allzeithochs übergeht. Vermeiden sollten die Bullen jedoch nach Möglichkeit, dass zu viel von den jüngst erreichten Kursanstiegen wieder abgegeben werden muss.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.