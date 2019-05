Alibaba: Der nächste große Fisch!

Erst in der Vorwoche wurde bekannt, dass Alibaba in der aktuellen BrandZ Top 75 der wertvollsten Einzelhandelsmarken der Welt bereits den zweiten Platz belegt. In dem von der Kantar Group anhand des Marktvolumens und weltweiter Befragungen unter Verbrauchern ermittelten Rankings liegt nur noch Amazon vor dem chinesischen Handelsriesen, wenngleich mit großem Abstand. Doch nun könnte dieser wieder ein wenig kleiner werden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



