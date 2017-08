Alibaba: Das macht Spaß – ich sage: Danke!

Liebe Leser,

Alibaba ist derzeit das beste Beispiel, warum das Investieren in Wachstumswerte Spaß machen kann. Ich kenne so einige Leute, die sich die Aktie direkt zum IPO ins Portfolio geholt haben. Nur wenige sind mir aber bekannt, die die Aktie in diesem Jahr für ein Investment empfohlen haben. Der Hype um einen IPO ist aus meiner Sicht leider nicht verständlich. Es hat mehr mit Wetten als Analysieren zu tun. Doch in diesem Jahr zeichneten sich sowohl aus der fundamentalen Betrachtungsweise als auch auf der markttechnischen Ebene interessante Signale ab, weshalb ich bereits im April von der Aktie berichtet hatte. Seitdem hat die Aktie zwischenzeitlich um 30 % aufgewertet und die jüngsten Quartalszahlen unterstützen diese Erwartungen.

Verdopplung der Umsätze im Cloud-Segment

Alibaba erzielte per erstes Geschäftsquartal 2018/19 einen Anstieg von 56 %. Die Analystenschätzungen wurden dabei deutlich übertroffen. Im E-Commerce Segment betrug der Anstieg 58 %. Das Ganze im Vergleich zum Vorjahr. Gegenüber dem Vorquartal hat sich der Umsatzanstieg allerdings etwas verlangsamt. Das Cloud-Segment hat sich gegenüber dem Vorjahr nahezu verdoppelt (+96 %) und es wurde erstmals die Anzahl von 1 Mio. zahlenden Kunden erreicht. Beim Ergebnis je Aktie (verwässert) wurde ein Anstieg um 65 % auf 1,17 US-Dollar erzielt.

Ausbruch aus dem Trendkanal

Anleger beantworteten die positiven Ergebnisse mit einem Freudentaumel und kauften nach. Ich sage: Danke! Der Kurs steigt damit über den von mir bereits im letzten Artikel erwähnten Trendkanal und überwindet auch gleichzeitig den Korrekturtrend. Beide fungieren nun nach unten hin als technischen Unterstützungen

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.