Alibaba: „Ein logischer Schritt!“

Alipay ist nach eigenen Angaben die weltweit führende Zahlungs-Plattform und versorgt gemeinsam mit lokalen E-Wallet-Partnern bereits mehr als eine Milliarde Nutzer. Gegründet wurde die Bezahlplattform 2004 und gehört zur Ant Financial Services Group, dem Fintech-Player der chinesischen Alibaba Group. Längst drängt das Unternehmen auch auf den europäischen Markt. An Flughäfen etwa und in einigen Hotel-Ketten können chinesische Touristen bereits wie gewohnt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung