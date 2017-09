Alibaba: Nach leichter Korrektur weiter aufwärts?

Kommentar von David Iusow-Klassen

die Alibaba-Aktie hat in den vergangenen Wochen ihren Aufwärtstrend sowie den technischen Ausbruch aus dem Trendkanal korrigiert. Anleger wagen nun erneut vorsichtige Zukäufe und nutzen die etwas tieferen Preise. Bei den starken Quartalsergebnissen ist es naheliegend. Zudem deuten Konjunkturdaten aus China weiterhin auf eine wirtschaftliche Erholung hin. Beleuchten wir die Umsätze des Unternehmens per erstes Geschäftsquartal 2017/18.

Deutliche Zuwächse im Core Commerce Segment und auch international

Per Q1 2017/18 hatte Alibaba einen Gesamtumsatz von 7,4 Mrd. US-Dollar erzielt. Davon entfielen 6,3 Mrd. und damit 85 % des Gesamtumsatzes auf das e-Commerce Segment. Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr betrug 56 %. Damit fiel das Wachstum der gesamten Umsätze etwas niedriger aus als im Vorjahr, genau genommen um 2 %. Der Umsatz im e-Commerce Segment verzeichnete hingegen einen Anstieg von 58 % und damit lag er um stolze 11 % höher als im Vorjahresquartal.

Regional betrachtet gingen 86 % alle Umsätze auf das Core Commerce Segment zurück, also auf Umsätze in China. Davon entfielen 5,4 Mrd. US-Dollar auf den Einzelhandel und 242 Mio. US-Dollar auf den Großhandel. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr betrug damit jeweils +57 % und +30 %. International betrachtet stieg der Umsatz im Einzelhandel um +136 % auf 389 Mio. US-Dollar und im Großhandel um +12 %a auf 242 Mio. US-Dollar. Das Segment andere Umsätze verzeichnete einen Anstieg von 790 %.

Cloud-Segment startet Wachstum

Schauen wir uns noch die Umsätze im ebenfalls überzeugenden Segment Cloud an. Obwohl das Segment zuletzt nur 5 % zu den gesamten Umsätzen des Unternehmens beitrug, steigt der Anteil in den letzten Quartalen kontinuierlich an, was weiteres Wachstum verspricht. Die Kundenanzahl konnte per Q1 2017/18 um 137.000 neue Kunden auf über 1. Mio. Kunden insgesamt erhöht werden. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 96 % auf 359 Mio. US-Dollar. Das rasante Wachstum des Segments konnte laut dem Unternehmen vor allem aufgrund steigender Zusatzleistungen rund um die Cloud-Services bewerkstelligt werden.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.