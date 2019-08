Alibaba konzentriert sich auf B2B, aber es ist nicht das, was man glauben könnte

Weitere Suchergebnisse zu "Adobe":

Die Business-to-Business (B2B)-Branche hat in diesem Jahr viel Aufmerksamkeit erregt. Amazon (WKN:906866) investiert weiterhin in seine E-Commerce-Plattform, einschließlich seines Amazon Business und B2B-Marktplatzes; die Softwareanbieter Adobe (WKN:871981) und salesforce.com (WKN:A0B87V) bauen ihre Fähigkeiten weiter aus, um Unternehmen beim digitalen Verkauf zu unterstützen; und der Small Business Champion Shopify (WKN:A14TJP) hat einen B2B-Konkurrenten gefunden und Investitionen in ein Auftragsabwicklungsnetzwerk gestartet.

Nicht zu vergessen Alibaba (WKN:A117ME), der chinesische Tech-Titan, der bereits ein herausragender Player in der globalen B2B-Szene ist. Das Unternehmen hat kürzlich angekündigt, dass US-Unternehmen nun auf seiner weltweiten Plattform Geschäfte eröffnen und ihre Waren verkaufen können. Die Reaktion auf einen von China aus betriebenen Marktplatz wird zweifellos gemischt sein, aber dieser Kampf, der sich zuspitzt, ist alles andere als uninteressant.

Eine Auffrischung für B2B

Für die meisten von uns dreht sich beim E-Commerce alles um das Onlineshopping von Haushalts- und Gebrauchsgütern, von Grundnahrungsmitteln wie Lebensmitteln bis hin zu den neuesten technischen Geräten und Gadgets. Die Industrie ist in den letzten zehn Jahren explodiert und wird auf Hunderte von Milliarden, wenn nicht sogar Billionen von Dollar pro Jahr auf der ganzen Welt geschätzt.

Der Wert der zwischen den Unternehmen ausgetauschten Waren ist jedoch viel höher. Die globale B2B-Branche wird auf mehrere dutzend Billionen pro Jahr geschätzt, die sich aus Herstellern, Rohstofflieferanten, Produktverkäufern und dergleichen zusammensetzt, die voneinander kaufen und verkaufen, während sie alle daran arbeiten, Endprodukte oder Dienstleistungen herzustellen. B2B war ein wenig hinter der digitalen Kurve zurück, aber wie ich schon Anfang des Jahres schrieb, beginnt das System, seine alten Wege in immer größerem Maß zu verlassen.

Wie zuvor habe ich mich mit dem Digital-Commerce-Strategen Avionos und seinem CEO Scott Webb über dieses Thema unterhalten. Webb sagte:

„Geschäftsvorgänge sind viel langsamer, wenn es darum geht, auf technologische Veränderungen zu reagieren, aber wenn sie das tun, neigen sie dazu, sich eher in eine Herdenmentalität zu begeben. Viele Unternehmen werden neue Investitionen in neue Geschäftsmodelle zurückhalten, bis sie sich wirklich bewährt haben, aber sobald sie sich bewährt haben, ist es ein Wettlauf, denn die Kosten, wenn man ein Nachzügler ist, sind hoch.“



Alibabas großer kleiner Schachzug

Und genau dort sind wir heute beim digitalen B2B-Handel. Webb und sein Team bei Avionos konzentrieren sich darauf, Marken bei der Entwicklung der eigenen Onlineverkaufsstrategien zu unterstützen – ein Drittel der Geschäftskunden beginnt seine Suche bei Amazon oder Alphabets (WKN:A14Y6H)(WKN:A14Y6F) Google, so der jährliche B2B-Kaufbericht von Avionos. Aber die Entwicklung einer internen Marketing- und Verkaufsstrategie, um mit den Schwergewichten zu konkurrieren, kann für viele kleinere Anbieter kostspielig sein.

Da kommt Alibaba ins Spiel. Amazon bietet bereits B2B-Dienste an und erhebt für jeden Eintrag eine Gebühr und verschiedene andere Tech-Unternehmen steigen ebenfalls in das Spiel ein. Aber Alibaba geht einen etwas anderen Weg: Hier können sich US-Unternehmen gegen eine Vorauszahlung von 2.000 US-Dollar auf dem Marktplatz eintragen lassen.

Das ist noch keine ausreichende Basis für US-Verkäufer, mit dem Verkauf in China zu beginnen – zumindest noch nicht –, aber es gibt Unternehmen die Möglichkeit, innerhalb der USA und im Rest der Welt bequem von der gleichen Plattform aus zu verkaufen. Dem Bericht von Avionos zufolge geben 74 % der Käufer an, dass sie für das gleiche Produkt mehr bezahlen würden, wenn der Verkäufer über eine Online-Erfahrung und überlegene digitale Tools verfügt. Für einen kleinen B2B-Anbieter könnte die Erschließung des großen Marktplatzes von Alibaba und der integrierten Kundendatendienste somit der entscheidende Schritt in die richtige Richtung sein, um in diese Multi-Billionen-Dollar-Industrie einzusteigen.

Die Kriege im E-Commerce-Ökosystem und der Kampf um die Aufmerksamkeit im Internet

Was hat Alibaba davon, wenn man es amerikanischen Verkäufern ermöglicht, mit ihren chinesischen Lieferanten, die bereits im System sind, in Wettbewerb zu treten? Das bleibt abzuwarten. Das ist jedoch kaum eine Situation, in der man alles gewinnen kann. Obwohl es Gewinner und Verlierer geben wird, da der E-Commerce weiterhin das traditionelle Geschäftsleben durcheinanderwirbelt, sagte Webb, dass der B2B-E-Commerce-Kuchen jedes Jahr zweistellig wächst, während die Unternehmen um die Weiterentwicklung ihrer Verkaufs- und Kundendienstmodelle ringen. Für eine Multi-Billionen-Dollar-Industrie sind das riesige Zahlen, von denen wir sprechen. Es gibt viel Platz für Alibaba, um sich hier neben Amazon und seinen anderen Konkurrenten zusätzliches Geschäft zu schaffen.

Was bleibt unterm Strich für die Investoren? B2B und die digitale Transformation, die Technologieunternehmen vorantreiben – von Software-Services wie Salesforce, Adobe und Shopify bis hin zu Marktplätzen wie Alibaba und Amazon – ist eine massive Bewegung, die sich noch in den Anfängen befindet, den Status quo zu stören. In den nächsten Jahren begünstigt der Trend sie alle, bis sich das Wachstum verlangsamt und sie sich so langsam auf die Zehen treten werden. In der Zwischenzeit sollten Alibaba- und andere E-Commerce-Aktieninvestoren jedoch von boomenden Geschäftsergebnissen profitieren, wenn die Geschäftswelt digital wird.

