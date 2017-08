Alibaba: Das gab weiteren Rückenwind!

Liebe Leser,

die Aktie der „Alibaba Group Holding Limited“ (kurz: „Alibaba“) steht nahezu auf Allzeithoch. In US-Dollar gerechnet beträgt die 12-Monats-Performance inzwischen rund +86%. Das kann sich doch wirklich sehen lassen! Zuletzt haben die Zahlen zum zweiten Quartal 2017 von Alibaba der Aktie weiteren Rückenwind geben können. Der Umsatzanstieg von 58% gegenüber dem Vorjahresquartal (in chinesischer Währung) konnte sich nun auch wirklich sehen lassen! Dabei gab es in einigen Bereichen noch deutlich stärkeres Wachstum, wie der Blick auf die Details der Quartalszahlen zeigt. Konkret:

Alibaba: Beeindruckendes Wachstum

Die laut Alibaba besonders in Südostasien aktive Plattform Lazada sowie AliExpress trugen dazu bei, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens im internationalen Geschäft („cross-border and international consumer businesses“) mit 136% im Jahresvergleich besonders stark wachsen konnte. Alibaba hat eigenen Angaben zufolge den Anteil an Lazada auf 83% erhöht. Vor dem Hintergrund der genannten Wachstumszahlen ist das natürlich verständlich und so ein Wachstumstreiber ist für Alibaba willkommen. Doch eine andere Frage ist es, ob die Bewertung der Alibaba-Aktie das nicht schon im Kurs widerspiegelt. Hier wird sich zeigen, ob neue Allzeithochs erreicht werden können oder ob der starke Kursanstieg nun ausgereizt ist.

>> Unglaublich: Tesla-Aktie bald nicht mehr Auto-Aktie Nummer 1 <<

Die größten Anleger sind auf einmal alle heiß auf diese Auto-Aktie. Kein Wunder! Sie wird die Automobilbranche revolutionieren.

Der Name dieser genialen Auto-Aktie lautet …

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.