Alibaba: Mit frischem Schwung ins neue Jahr?

Alibaba konnte zum Auftakt in die letzte Handelswoche des Jahres das bisherige Niveau nicht ganz halten. Nun befindet sich der Titel auf dem Weg in Richtung neuer Unterstützungen, die getestet werden müssen. Gelingt dies erfolgreich, wäre Alibaba in der Lage, mehr als 10 % zu gewinnen. Dies ist die aktuelle Einschätzung kurzfristig orientierter charttechnischer Analysten. Konkret: Langfristig betrachtet ist die Alibaba-Aktie ohnehin im Hausse-Modus. Der Wert konnte entlang einer Aufwärtstrendgeraden nach oben klettern, legte zwischenzeitlich aber immer wieder Pausen ein. Dabei sind die Kurse auf Hürden gestoßen, die nun auch eine bedeutende Unterstützung darstellen könnten, heißt es. So ist bei 140 Euro nun die nächste Haltezone in Sicht. Der Wert könnte sogar noch darunter fallen, da gleich in Höhe von 130 Euro weitere Unterstützungen zur Verfügung stehen. Wenn es wieder nach oben geht, dann dürften 150 Euro eine stärkere Hürde darstellen. Darüber winkt das derzeitige Allzeithoch bei 162,75 Euro vom 7. November 2017. Bis dahin hat der Wert gerade einmal gut 12 % aufzuholen. Sollten die Kurse sogar noch weiter steigen, wäre der Weg bis zu den runden 200 Euro frei, heißt es. Denn dann wären keine Widerstände mehr in Sicht.

Die Aktie hat wirtschaftlich keine neuen Signale erhalten. Dabei sind die meisten Bankanalysten auch nicht willens oder in der Lage, Empfehlungen auszusprechen. Technische Analysten sehen die Aktie dagegen weiter auf dem Vormarsch.

Technische Analysten: Aktie im Aufwärtstrend

Nach Meinung der technischen Analysten ist die Aktie im Hausse-Modus. Der GD200 ist auch jetzt noch knapp 10 % entfernt. Bei 131,17 Euro könnte es zu einer Trendwende kommen. Bis dahin herrscht Gelassenheit und es liegt ein Kaufsignal vor! Allerdings sind die Trendpfeile in den anderen zeitlichen Dimensionen derzeit abwärts gerichtet. Daher ist auf jeden Fall Vorsicht geboten!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.