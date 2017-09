Alibaba auf radikalem Wachstumskurs – Teil 2 der Fundamentalanalyse

Kommentar von David Iusow-Klassen

Alibaba konnte in den letzten Quartalen ein rasantes Wachstum im Cloud-Segment verzeichnen. Wie auch die Konkurrenten Amazon, Microsoft und Alphabet (Google) setzt Alibaba auf Wachstum anstatt Profitabilität. Eigens dafür wird der Ausbau der Marktstellung weiter vorangetrieben. Bereits in 14 Ländern werden Cloud-Services von Alibaba genutzt. In Malaysia sowie Indonesien wird in diesem Jahr in den Bau neuer Data-Center investiert. In China soll sich die Anzahl der Data-Center in 2017 nahezu verdoppeln. Zu den großen Kunden gehören unter anderem die China Huaneng Group sowie die verstaatlichte ITIC Group.

Alibaba sichert sich ein Stück vom Kuchen

In Malaysia konnte die am Umsatz gemessen größte Billig Airline Asiens, Air Asia, als Kunde gewonnen werden. Aber auch auf Produkt- und Service-Ebene setzt Alibaba auf Wachstum. An Umsatzanstieg von 96 % im ersten Geschäftsquartal 2017/18 sollen laut dem Unternehmen vor allem Neuangebote innerhalb der Cloud-Sparte maßgeblich beteiligt gewesen sein. Der weltweite Markt für Cloud-Services soll laut Forschungsunternehmen Gartner per 2017 auf ca. 246 Mrd. US-Dollar Umsatz wachsen – ein Anstieg von 18 % gegenüber dem Vorjahr. Bis 2020 wird der Umsatz weltweit auf bereits 383,4 Mrd. US-Dollar geschätzt. Per Geschäftsjahr 2016/17, das Ende März endete, wies das Cloud-Segment einen Umsatz von insgesamt 968 Mio. US-Dollar und damit einen Anstieg von 121 % gegenüber dem Vorjahr auf.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.