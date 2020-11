Alibaba: Zwei wichtige Hürden sind erreicht

Die Alibaba-Aktie beendete ihren monatelangen Anstieg am 27. Oktober mit einem neuen Allzeithoch. Es wurde bei 319,32 US-Dollar ausgebildet und bildete den Auftakt zu einer größeren Konsolidierung. Sie hält bis heute an und führte die Aktie am 18. November im Tief bis auf 252,55 US-Dollar zurück.

Der von hier aus gestartete Anstieg verlief sehr steil. Er erreichte am 24. November



