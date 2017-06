Alibaba – Zahlen und e-Commerce (Teil 3)

Lieber Leser,

Alibaba zahlt keine Dividende. Aktionäre profitieren derweil von den Rückkaufprogrammen, die das Unternehmen regelmäßig durchführt. So wurden im vergangenen Jahr Aktien im Wert von 2 Mrd. US-Dollar zurückgekauft. In den nächsten zwei Jahren werden weitere Aktien im Gesamtwert von 6 Mrd. U-Dollar zurückgekauft, wie das Unternehmen mitteilte. Das Rückkaufprogramm wird unter Berücksichtigung der letzten Quartalszahlen auch bitter notwendig, um das Kapital der Aktionäre gerecht zu verzinsen.

Per viertes Geschäftsquartal hat Alibaba den Umsatz um 60 % gegenüber dem Vorjahr steigern können. Alle Segmente verzeichneten dabei Umsatzanstiege im zweistelligen Prozentbereich. Der größte Umsatztreiber war das Segment e-Commerce mit einem Umsatzanstieg von 47 %. Damit zeigt sich jedoch ebenfalls eine gewisse Abhägigkeit von diesem Segment.

In Anbetracht dessen, dass das Wachstum der Umsätze im e-Commerce Segment besonders in Ballungsgebieten zuletzt wieder nachgelassen hat, stellt sich die Frage, inwiefern sich auch die ländlichen Regionen als Umsatztreiber in naher Zukunft entwickeln werden. In dem Segment Digital Media stieg der Umsatz um 234 %, im Cloud-Computing Segment wurde ein Anstieg von 103 % gegenüber dem Vorjahr verzeichnet. Netto erwirtschaftete Alibaba per viertes Geschäftsquartal 1,6 Mrd. US-Dollar. Der Ertrag vedoppelte sich damit gegeüber dem Vorjahresquartal.

Wichtig bei der Betrachtung von Ergebnissen im e-Commerce Segment sind jedoch nicht nur die Umsätze und die Nettoergebnisse, sondern auch die Entwicklung der Anzahl von aktiven Usern. Es kommt nicht selten vor, dass Anleger eine Aktie aus der e-Commerce Branche abstrafen, selbst wenn diese steigende Umsätze verzeichnet, aber mit einer rückläufigen Anzahl von aktiven Usern zu kämpfen hat.

Im Falle von Alibaba gibt es zwei wichtige Angaben in dieser Hinsicht. Das sind die aktiven Shopper sowie der durchschnittliche Umsatz je User. Es zeigt sich, dass Alibaba hier weiter gut performen kann. Das letzte Geschäftsquartal wurde mit einer Anzahl von annualisiert 450 Mio. aktiven Shoppern verzeichnet. Gegenüber dem Vorquartal wurden 11 Mio. neue aktive User hinzugezählt. Im mobilen Shoppig wurden gar 14 Mio. User mehr verzeichnet.

Der durchschnittliche Umsatz per aktiven Shopper stieg auf insgesamt 36 US-Dollar. Der durchschnittliche Umsatz konnte in den letzten fünf Quartalen jedes Mal gesteigert werden. Gegenüber dem Vorjahresquartal ergab der Anstieg zuletzt 32,8 %. Im mobilen Bereich stieg der durchschnittliche Umsatz um 45,52 %. Alibaba stellt sich damit gegenüber dem heimischen Wettbewerb sehr gut dar.

Ja, mit nur 1.000 Euro können Sie jetzt reich werden:

Rolf Morrien – Aktien-Analyst und Börsen-Profi – zeigt Ihnen heute kostenlos, wie Sie selbst als blutiger Anfänger an der Börse reich werden können. UND DAS MIT NUR 1.000 € EINSATZ!

Das geht nur an der Börse und mit Rolf Morriens kostenlosen Leitfaden „Reich mit 1.000 €“!

>> Fordern Sie den Report jetzt HIER absolut kostenfrei an!

Ein Beitrag von Rami Jagerali.