Alibaba: Wird Alibaba auch in andere Segmente vorstoßen? (Teil 7)

Lieber Leser,

es ist kein Geheimnis, dass Alibaba wie auch Amazon den Weg der Diversifikation gehen wird, um das nötige Wachstum zu erlangen. Dabei wird Alibaba ebenfalls versuchen, durch seine Marktstellung im e-Commerce Segment Vorteile auszuspielen. Wir haben gelernt, dass Alibaba wie auch Amazon stark in die Segmente Cloud und Digital-Media investiert. Auch Alipay darf dabei nicht vergessen werden. Die Strategie der Diversifikation wird Alibaba auch in Zukunft fortsetzen, sei es aufgrund des steigenden Wettbewerbs im e-Commerce Segment oder einfach nur um einen neuen Markt für sich zu gewinnen.

Laut einigen Medienberichten wird erwartet, dass Alibaba Investitionen im Segment Video Games plant. Chinas Markt für Videospiele soll laut PWC bis 2020 einen Wert von 12,90 Mrd. US-Dollar erreichen. In 2015 betrug der Wert der Umsätze 9 Mrd. US-Dollar. Weltweit wurden in 2015 Umsätze in Höhe von 71,3 Mrd. US-Dollar erzielt. Der weltweite Markt soll bis 2020 auf 90,1 Mrd. US-Dollar anwachsen.

Wie bereits eingangs erwähnt plant Alibaba den Vorstoß in das Segment Food-Delivery in Form der Akquisition in das Start-Up Ele.me. Die Investition soll eine Milliarde US-Dollar betragen. Damit erhofft sich Alibaba sowohl einen neuen Markt zu erschließen, als auch mehr User für den Bezahldienst Alipay.

Bereits bestätigt ist die Akquisition des Unternehmens Damai für 85,9 Mio. US-Dollar. Damai stellt ein Online-Ticketing System vorwiegend im Kinofilm-Bereich zur Verfügung. Die Akquisition von Damai soll das Segment Digital Media komplementieren und Alibaba den Zugang zum Verkauf von Tickets sichern. Für 2018 wird ein landübergreifender Umsatz in Höhe von 12,63 Mrd. US-Dollar erwartet. Davon könnte Alibaba dann mittels Damai profitieren.

Rolf Morrien präsentiert: Die 5 besten Aktien der Welt!

Sichern Sie sich heute GRATIS und EXKLUSIV bei uns die Namen der 5 besten Aktien der Welt. Dafür erhalten Sie Rolf Morriens Report „5 besten Aktien der Welt“. Mit diesen Aktien wird bei Ihnen noch in 2017 die Kasse klingeln. Sie erhalten „Die 5 besten Aktien der Welt“ nur hier und heute!

JETZT HIER KLICKEN UND KOSTENLOS ANFORDERN!

Ein Beitrag von Rami Jagerali.