Alibaba: Wichtige Entscheidung für Long-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Liebe Leser,

Alibaba hat zuletzt weniger verheißungsvolle Börsendaten geliefert. Dennoch sprechen zahlreiche Chartanalysten dem Wert beste Chancen zu, noch Kurse von 162 Euro oder am Ende auch 200 Euro zu erreichen. Dies würde einem Potenzial in Höhe von mehr als 30 % entsprechen, sodass die Aktie nun auch für Long-Investoren noch ein interessantes Investment darstellt. Im Einzelnen: Der Wert hat die 150-Euro-Marke nunmehr etwas klarer unterschritten. Bei etwa 145 Euro wird nun eine weitere Unterstützung getestet, wobei die Aktie an sich nach Meinung von Chartanalysten noch immer im langfristigen Aufwärtstrend notiert. Der Wert sollte auch bei 140 Euro eine Unterstützung vorfinden, die ihn im Hausse-Modus hält. Insofern sind die Aussichten gut. Die Kurse waren ohnehin entlang einer treppenförmigen Aufwärtsbewegung nach oben gewandert. Damit bieten sich zahlreiche Haltezonen, die nun auch deutlich genutzt werden. Wichtig werden nun als Kursobergrenze die runden 150 Euro, die es zu überwinden gilt. 162,75 Euro stellen das derzeitige Allzeithoch dar, das am 7. November erreicht wurde. Bis dahin hat der Wert noch 13 % Potenzial. Darüber indes existiert noch reichlich Luft, da dann keine nennenswerten Widerstände mehr zu überwinden wären. Insofern hat die Aktie derzeit mehr als 30 % Potenzial.

Wirtschaftlich relevante Nachrichten begleiten dieses Szenario allerdings nicht. Die Aktie ist vielmehr weitgehend nachrichtenlos – in Deutschland. Somit ist auch die Zahl der Bankanalysten stark eingeschränkt, es gibt weder nennenswerte Empfehlungen für einen Kauf noch für einen Verkauf.

Technische Analysten: Es sieht positiv aus!

Allerdings können technische Analysten darauf verweisen, dass die Aktie den GD200 überwunden hat und knapp 9 % über der 200-Tage-Linie notiert. Erst bei Kursen von 131,42 Euro wäre der Hausse-Modus so gesehen in Gefahr. Es liegt ein Kaufsignal vor!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.