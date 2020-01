Alibaba: Wichtig für Anleger?

Liebe Leser,

auf großes Interesse sind in der letzten Woche die Nachrichten zu Alibaba bei den Aktionären gestoßen. Unsere Autoren haben sich die Vorkommnisse im Rahmen ihrer Analysen einmal genauer angeschaut. Folgendes haben sie dabei herausgefunden:

Der Stand! Derzeit kommt es bei Alibaba darauf an, den Anstieg auf das neue Allzeithoch bei 219,98 US-Dollar zu vollziehen, so dass weitere Allzeithochs in den Fokus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!