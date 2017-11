Alibaba: Welch ein beeindruckender Lauf!

Liebe Leser,

Alibaba konnte in den vergangenen Handelssitzungen neue Rekorde erobern. In dieser Woche gelang ein Sprung um mehr als 4 %. An Allerheiligen konnte beim Stand von 160,50 Euro ein neuen Allzeithoch erreicht werden. Damit hat die Aktie aus charttechnischer Sicht einen geradezu idealtypischen Aufwärtstrend bestätigt. Das Papier konnte entlang einer Aufwärtstrendgeraden nach oben klettern, wobei kleinere Abschläge immer wieder aufgefangen wurden. Die Perspektive ist nunmehr hervorragend, da die Aktie bis zur nächsten runden Kursgrenze bei 200 Euro keine Hürden mehr vorfinden wird. Rein rechnerisch wäre daher ein Aufwärtsmarsch um mehr als 20 % in kurzer Zeit nicht wirklich überraschend.

Das bisherige Jahresergebnis von +86 % dürfte daher mit hoher Wahrscheinlichkeit ohne große Dynamik-Verluste fortgeschrieben werden. Fundamental orientierte Analysten sind indes nicht in der Lage, aus der Bilanz des chinesischen Unternehmens Empfehlungen abzuleiten. Insofern kommt dem Urteil der technischen Analyse ein hohes Gewicht zu.

Technische Analyse: Aufwärtstrend wird stärker

Der Aufwärtstrend wurde vor wenigen Tagen noch verstärkt. Der Aktienkurs ist nunmehr oberhalb des GD20 und des GD38 angesiedelt und ist dies obendrein schon seit längerem mit Blick auf den GD200 und den GD100. Die große Distanz von 30 % zur 200-Tage-Linie ist Beleg dafür, dass der Trend stark ist und neue Rekordkurse winken.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.