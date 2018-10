Alibaba: Wachstum, Wachstum, Wachstum!

Fast zehn Jahre ist es nun her, dass der chinesische Onlinehändler Alibaba das Cloud Computing als Geschäftszweig für sich entdeckte. Den Schritt nach Europa wagte der Anbieter 2016, wofür man sich in einem Vodafone-Rechenzentrum in Franfurt/Main eingemietet hat. Doch es ist kein Geheimnis, dass Alibaba sich Amazon zum Vorbild genommen hat, die Devise heißt folglich: Wachstum, Wachstum, Wachstum! Und der nächste ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.