Alibaba: Trendbruch könnte Momentum beschleunigen!

die Alibaba-Aktie schwächelte zuletzt. Genau genommen konsolidiert sie bereits seit drei Wochen und bildete dabei auf Tageskerzenbasis ein tieferes Hoch aus. Anschließend brach sie infolge der Gesamtmarktschwäche in der vergangenen Woche in Richtung 200-Tagedurchschnittslinie ein, drehte jedoch kurz davor und eröffnete in dieser Woche mit einem leichten Up-Gap, nachdem geopolitische Risiken sich vermindert hatten und die chinesischen Einzelhandelsdaten per Monat Juli nur leicht unter den Erwartungen ausgefallen waren. Dabei stand die Aktie kurz vor einem möglicherweise technisch relevanten Ausbruch aus dem derzeit bestehenden Aufwärtstrend.

Es besteht Korrekturgefahr

Wie der Chart unten deutlich macht, könnte dieser Ausbruch weiteres Aufwärtspotential bedeuten und das Trendmomentum beschleunigen. Der Ausbruch wäre bei Kursen oberhalb von 160 US-Dollar je Aktie, mit einem Schlusskurs auf Wochenbasis darüber, bestätigt. Sollte sich die Schwäche andererseits weiter fortsetzen und der Kurs eventuell den Preisbereich bei 143 US-Dollar je Aktie unterschreiten, könnte sich womöglich zunächst ein Schließen des Gaps, das im Zuge der Q1 Ergebnisse ab 126 US-Dollar je Aktie nach oben hin gerissen wurde, ereignen. Damit wäre der eigentliche Aufwärtstrend zwar immer noch intakt, jedoch bestünde ein erhöhtes Korrekturrisiko.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.