Alibaba, Tencent, TikTok: Tauziehen um Baidus IQIYI?

Besitzen Alibaba (WKN: A117ME), Tencent (WKN: A1138D) und TikTok (beziehungsweise das Mutterunternehmen Bytedance) irgendwelche Gemeinsamkeiten? Nun, wir können mit Sicherheit sagen, dass alle diese Namen dem Tech-Bereich zugeordnet werden können.

Auch gibt es möglicherweise operative Überschneidungen. Teilweise sind soziale Komponenten vorhanden. Grundsätzlich kann man daher ein paar Sachen finden. Es gibt jedoch auch eine weitere Überschneidung, die mit Baidu (WKN: A0F5DE) beziehungsweise IQIYI (WKN: A2JGN8) zusammenhängt. Und genau das soll uns heute etwas näher beschäftigen.

Alibaba, Tencent, TikTok: Run auf Streaming?

Wie zum Ende dieser Woche mehrere Medien berichteten, haben die drei Akteure augenscheinlich ein gemeinsames Interesse. Demnach wollen alle drei eine kontrollierende Beteiligung an IQIYI eingehen. Hierbei handelt es sich um einen Streaming-Dienst, der noch zum Baidu-Konzern gehört. Allerdings auch selbstständig börsennotiert ist.

Wie auch immer: Letztlich berichtete Reuters, dass alle drei Interesse an einer kontrollierenden Beteiligung hätten. Reuters beruft sich dabei auf mit dem Vorgang informierte Kreise, die dies bestätigt hätten. Ob es zu einer Einigung kommt, sei allerdings fraglich. Mit Tencent habe einer der Tech-Größen bereits im letzten Sommer sein Interesse bekundet.

Streitpunkt scheint der Kaufpreis beziehungsweise die Bewertung von IQIYI zu sein. Baidu will augenscheinlich einen Betrag von 20 Mrd. US-Dollar erzielen. Tencent sei jedoch der Ansicht, dass IQIYI eher die Hälfte wert sein könnte. Das weißt auf einen deutlichen Unterschied hin, was den Wert dieses Streaming-Unternehmens angeht.

Interesse? Positiv für Baidu-Aktie

Trotzdem könnte alleine das Interesse positiv für die Aktie von IQIYI sein. Oder aber auch für Baidu. Immerhin zeigt sich hier, dass der chinesische Suchmaschinen-Konzern (der eben auch über einen Streaming-Arm verfügt sowie über spannende Ansätze im KI-Bereich) über Werte in seinem Portfolio verfügt. Werte, die klare Wachstumsmärkte bedienen und die langfristig Potenzial haben.

Das könnte der Baidu-Aktie langfristig einen Turnaround ermöglichen. Entweder weil die Investoren selbst sehen, wie viel Wert in Baidu steckt. Oder aber, weil es mittel- bis langfristig doch einen Verkauf geben könnte. Oder aber einen Teilverkauf. Wie auch immer.

Baidu selbst leidet jedenfalls noch unter einer Schwäche im klassischen Kernmarkt, den Suchmaschinen. Und auch die Aktie hat sich seitdem erst spärlich erholt. Notierten die Anteilsscheine noch im Sommer des Jahres 2018 bei über 230 Euro, so finden wir die Baidu-Aktie jetzt bei ca. 115 Euro wieder. Ob das günstig ist? Nun, sagen wir es so: IQIYI könnte ein Teil der Antwort sein. Aber auch die Frage, ob sich der Suchmaschinenmarkt im asiatischen Raum wieder erholt.

Spannend!

Trotzdem ist es bemerkenswert für den Moment, dass Alibaba, Tencent und augenscheinlich auch TikTok Interesse an IQIYI besitzt. Sowie, dass Baidu im Kontext dieser Aktien als Verhandlungspartner agiert. Was letztlich daraus wird? Schwierig zu sagen. Vielleicht ist es in Anbetracht der durchwachsenen Kursperformance jedoch einfach mal gut zu sehen, dass die Baidu-Aktie noch Potenzial hat.

