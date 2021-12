Alibaba, Tencent & Co.: Jetzt in China-Tech umschichten – dieser Vermögensverwalter hat einen heißen Tipp

Sollten Foolishe Investoren in China-Tech wie Alibaba (WKN: A117ME) oder Tencent (WKN: A1138D) umschichten? Mit Blick auf den Aktienkurs können wir jedenfalls sagen, dass viele der dortigen Chancen zumindest fundamental preiswert erscheinen. Oder aber zumindest attraktiver.

Ein Vermögensverwalter spricht sich jetzt dafür aus, in China-Tech wie eben Alibaba oder Tencent zu investieren. Riskieren wir einen Blick auf diese Perspektive. Aber auch auf eine Kontra-Sichtweise, die für mich ohne Zweifel nicht von der Hand zu weisen ist.

China-Tech wie Alibaba & Tencent: BlackRock rät zum Kauf

Genauer gesagt ist es eine Vermögensverwalterin aus dem Hause BlackRock, die zu einem solchen Schritt rät. Hierbei handelt es sich um Belinda Boa, Head of Active Investments for Asia Pacific bei dem besagten Vermögensverwalter. Und damit eine institutionelle Investorin, die sich genau auf diese Aktien und Region spezialisiert hat.

Ihrer Ansicht nach sei Indien jetzt eine Region, die man untergewichten sollte. Aber es sei aufgrund der günstigen Bewertungen an der Zeit, in China-Tech zu investieren. Das ergebe grundsätzlich ein attraktives Chance-Risiko-Profil für Investoren, die derzeit auf der Suche nach günstigen Wachstumsaktien seien. Bewertungen seien im Moment entscheidend, weshalb man nun positiver sei.

Konkret wird diese Region jedoch lediglich mit einem neutralen Rating bewertet. Definitiv eine interessante Position mit Blick auf Aktien wie Alibaba und Tencent, die zugegebenermaßen zwischenzeitlich und teilweise mehr als die Hälfte ihres Börsenwertes eingebüßt haben.

Momentum … oder unternehmensorientiertes Investieren?

Für mich ist die Kernfrage mit Blick auf China-Tech und Aktien wie Tencent oder Alibaba, ob man aus dem Momentum heraus investieren möchte. Grundsätzlich scheint es jedenfalls möglich, dass die jeweiligen Aktien vor einem Rebound stehen könnten. Aber ist das eine Investitionsthese, auf die auch Foolishe Investoren setzen sollten?

Für mich jedenfalls nicht. Ich bleibe China-Tech jedenfalls weiterhin fern, was nicht unbedingt am unternehmensorientierten Kontext liegt. Nein, Aktien wie Alibaba oder Tencent besitzen eigentlich ein starkes und zukunftsreiches Geschäftsmodell. Die Megatrends sind intakt und Wettbewerbsvorteile grundsätzlich gegeben. Aber der Markt ist alles andere als attraktiv.

Alleine aufgrund des politischen Risikos bleibe ich den Aktien jedenfalls fern. Sie sind natürlich günstig. Und, wie gesagt, es könnte ein gewisses Momentum oder einen Turnaround geben. Im Zweifel könnte sich die Ausgangslage jedoch auch erst noch deutlich verschlechtern, bevor es zu einem Aktienkurs-Turnaround kommt. Auf ein solches Chance-Risiko-Verhältnis setze ich langfristig orientiert jedenfalls nicht. Der Preis spielt für mich dabei eine untergeordnete Rolle.

Vincent besitzt Aktien von Alibaba. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Tencent.

