Alibaba: Super Performance!

Liebe Leser,

die Alibaba-Aktie (genauer gesagt: Aktie der „Alibaba Group Holding Limited“) hat ihren Aktionären bisher viel Freude bereitet. So liegt die 1-Jahres-Performance in US-Dollar gerechnet bei rund 70% Plus. In Euro gerechnet sind es wegen des starken Euros im Verhältnis zum US-Dollar natürlich etwas weniger. Und zuletzt eilte die Aktie gewissermaßen von Jahreshoch zu Jahreshoch – genauer gesagt: Von Allzeithoch zu Allzeithoch! Beflügelnd wirkten da auch die jüngsten Quartalszahlen, die sich wirklich sehen lassen konnten und damit dem Kursanstieg gewissermaßen Rückendeckung gegeben haben. Hier einige Anmerkungen zu den jüngsten Quartalszahlen von Alibaba:

Alibaba: Umsatzanstieg im Jahresvergleich um 58%

Die Umsätze sind im zweiten Quartal gegenüber dem entsprechenden Vorjahreswert in chinesischer Währung gerechnet um 58% gestiegen. Im Bereich „Cloud Computing“ lag das Plus gar bei 96%. Die Zahl der jährlich aktiven Kunden („Annual active customers“) lag den Unternehmensangaben zufolge bei 466 Millionen. Personen. 466 Millionen – davon können andere Unternehmen natürlich nur träumen! Der Netto-Gewinn fiel mit umgerechnet rund 2,07 Mio. US-Dollar allerdings recht gering aus. Hohes Wachstum – aber etwas mehr Gewinn könnte es durchaus sein. Mal sehen, wie die nächsten Zahlen aussehen werden.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.